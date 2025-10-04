Cảnh sát Anh vô tình bắn chết nạn nhân trong vụ giáo đường Do Thái bị tấn công

Cảnh sát nổ súng, vô tình khiến một người thiệt mạng và một người bị thương trong vụ giáo đường Do Thái ở thành phố Manchester bị tấn công.

Cảnh sát trưởng Vùng đô thị Manchester, Steve Watson, ngày 3/10 cho biết hai người đàn ông là Adrian Daulby, 53 tuổi, và Melvin Cravitz, 66 tuổi, đã thiệt mạng sau khi Jihad al-Shamie lao xe, đâm dao vào đám đông bên ngoài giáo đường Do Thái ở thành phố Manchester một ngày trước đó.

Kẻ tấn công bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường. Một trong hai nạn nhân nói trên tử vong do trúng đạn, dù nghi phạm không mang theo súng.

"Do đó, chấn thương này có thể là hệ quả bi thảm và ngoài dự liệu từ hành động cấp bách mà cảnh sát dưới quyền tôi buộc phải thực hiện nhằm ngăn chặn vụ tấn công tàn bạo này", ông Watson cho hay.

Lều pháp y (màu xanh) của cảnh sát tại hiện trường vụ lao xe, đâm dao trước giáo đường Do Thái ở thành phố Manchester, Anh ngày 2/10. Ảnh: AFP

Vụ tấn công cũng khiến ba người bị thương, trong đó một người bị trúng đạn. Người này hiện không bị nguy hiểm đến tính mạng. Hai người trúng đạn được cho là đã đứng gần nhau, phía sau cửa giáo đường khi các tín đồ cố ngăn cản kẻ tấn công xông vào bên trong.

Cơ quan giám sát khiếu nại đối với cảnh sát cho biết họ đang điều tra về những gì đã xảy ra.

Jihad al-Shamie, 35 tuổi, công dân Anh gốc Syria, chưa từng bị lưu hồ sơ trong chương trình chống cực đoan của chính phủ. Hiện chưa rõ động cơ của nghi phạm. Al-Shamie được cho là mang theo bom khi gây ra vụ tấn công.

Chính phủ Anh cam kết sẽ tăng cường nỗ lực giải quyết vấn đề bài Do Thái. Thủ tướng Keir Starmer đã đến thăm hiện trường và trao đổi với cảnh sát, nhân viên cứu thương, ca ngợi "mức độ chuyên nghiệp và tốc độ" phản ứng của họ.

Thành phố Manchester là nơi sinh sống của một trong những cộng đồng Do Thái lớn nhất ở Anh. Số liệu năm 2021 cho thấy hơn 28.000 người Do Thái sống ở đây.

Huyền Lê (Theo Reuters, CNA)