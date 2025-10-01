Cảnh sát bị đuổi khỏi ngành vì dùng chiêu 'chăm chỉ' để trốn việc

AnhSĩ quan Niall Thubron cố tình làm kẹt bàn phím máy tính để tự động gõ chữ, khiến sếp nghĩ rằng mình đang chăm chỉ làm việc tại nhà.

Ngày 29/9, cựu sĩ quan cảnh sát Niall Thubron, 33 tuổi, bị Hội đồng xử lý sai phạm ở thị trấn Peterlee, hạt Durham ra lệnh đuổi khỏi ngành cảnh sát trọn đời.

Niall gia nhập lực lượng với tư cách là viên chức hỗ trợ cộng đồng vào năm 2016, từng chơi cho đội bóng đá của cảnh sát Anh. Người này thăng tiến qua nhiều cấp bậc và được bổ nhiệm vào Đơn vị phòng chống tội phạm có tổ chức tại khu vực Đông Bắc vào cuối năm 2024, với quyền làm việc từ xa hai ngày một tuần.

Tại phiên điều trần trước hội đồng, Niall bị tố cáo trốn việc khi làm từ xa bằng cách làm kẹt bàn phím để đảm bảo máy tính không bị tắt trong thời gian dài, do điều này sẽ được báo cáo cho người quản lý trực tiếp của anh ta tại trụ sở lực lượng cảnh sát.

Niall được cho là đã sử dụng thủ thuật này 38 lần trong 12 ngày, khiến cấp trên nghĩ rằng anh ta đang rất bận rộn khi làm việc tại nhà.

Nghi ngờ nảy sinh khi phần mềm giám sát phát hiện hoạt động bất thường. Cuộc điều tra chống tham nhũng sau đó đã xác định rằng trong những khoảng thời gian dài, Niall chỉ có hoạt động duy nhất là nhấn một phím "i".

Theo điều tra, ký tự "i" trên bàn phím máy tính của Niall bị gõ liên tục suốt 45 giờ trong tổng số 85 giờ anh ta được cho là đang làm việc, từ ngày 3/12/2024 đến ngày 13/1/2025. Có lần, máy tính xách tay của Niall đã ghi lại được hơn 16.000 lần gõ chữ "i" trong 90 phút. Anh ta thường xuyên rời máy tính đến nửa ngày làm việc.

Niall Thubron từng là cảnh sát của Đơn vị phòng chống tội phạm có tổ chức, nhưng hiện bị đuổi khỏi ngành trọn đời. Ảnh: X

Thanh tra cảnh sát Yvonne Dutson chỉ trích hành vi gian dối của Niall, để được nhận lương dù không hoàn thành nhiệm vụ.

Niall đã từ chức vào tháng 5 sau khi bị phát hiện. Hội đồng kỷ luật kết luận Niall có hành vi sai trái nghiêm trọng và sẽ bị sa thải nếu vẫn tiếp tục giữ chức.

Cảnh sát trưởng Rachel Bacon cho biết: "Đây là hành vi cố ý vi phạm tiêu chuẩn về nghề nghiệp. Anh ta biết rằng trốn việc là sai nhưng rõ ràng đã cố tình không trung thực. Có những cảnh sát có thể làm việc tại nhà, nhưng đối với một số ít người có ý định lợi dụng điều này, như trường hợp của Niall, thì lời cảnh báo nghiêm khắc cho họ là sẽ bị tóm và hậu quả là sự nghiệp chấm dứt".

Niall không tham dự phiên điều trần và chưa bao giờ giải thích đã làm gì trong khi giả vờ làm việc.

Trước đó, vào tháng 6, Liam Reakes, sĩ quan cảnh sát của khu vực Avon và Somerset, bị phát hiện đè lên phím Z của máy tính xách tay liên tục trong "khoảng thời gian đáng kể", ăn gian hơn 100 giờ làm việc.

Nữ cảnh sát Philippa Baskwill, cũng làm việc cho lực lượng Somerset, bị sa thải vì đè lên bàn phím để máy tính không chuyển sang chế độ chờ, khiến người khác tưởng rằng cô đang làm việc trong khi thực tế không phải vậy.

