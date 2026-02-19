Cảnh sát Anh 'bắt giữ em trai Vua Charles'

Truyền thông Anh đưa tin ông Andrew Mountbatten-Windsor, em trai Vua Charles III, bị bắt với cáo buộc "có hành vi sai trái khi đảm nhận chức vụ công".

"Chúng tôi đã mở cuộc điều tra về hành vi sai trái khi đảm nhận chức vụ công và bắt giữ một người đàn ông ngoài 60 tuổi ở Norfolk. Lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét tại các địa chỉ ở Berkshire và Norfolk", Sở cảnh sát vùng Thames Valley của Anh hôm nay ra tuyên bố cho biết.

Cơ quan này thêm rằng danh tính người bị bắt không được công bố theo "chỉ dẫn quốc gia".

Hãng tin BBC nói rằng người đàn ông được nhắc tới là Andrew Mountbatten-Windsor, em trai Vua Charles III. Những thông tin mới công bố trong hồ sơ về Jeffrey Epstein cho thấy ông Andrew dường như đã gửi cho tỷ phú ấu dâm những tài liệu mật của chính phủ trong thời gian làm đặc phái viên thương mại Anh.

Ông Andrew Mountbatten-Windsor tại London hồi tháng 9/2025. Ảnh: AFP

Vua Charles III bày tỏ "lo ngại sâu sắc khi được biết thông tin về Andrew Mountbatten-Windsor và nghi vấn hành động sai trái khi đảm nhận chức vụ công".

"Để tôi nói rõ ràng: Pháp luật phải được thực thi. Sẽ không phù hợp nếu tôi bình luận thêm về vấn đề này trong lúc quy trình diễn ra. Tôi và gia đình sẽ tiếp tục thực thi nhiệm vụ với tất cả người dân", ông cho hay, nhấn mạnh hoàng gia Anh sẽ "ủng hộ và hợp tác đầy đủ" với cơ quan chức năng.

Truyền thông Anh trước đó đưa tin nhiều xe cảnh sát cùng sĩ quan mặc thường phục đã đến trang trại Wood Farm thuộc khu đất Sandringham ở miền đông nước Anh, nơi ông Andrew đang sinh sống.

Andrew Mountbatten-Windsor, 66 tuổi, là con trai thứ hai của Nữ hoàng Elizabeth II, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng và mang quân hàm chuẩn đô đốc trong hải quân Anh. Năm 2019, ông bị yêu cầu dừng thực hiện nhiệm vụ hoàng gia, khi vấp phải phản ứng dữ dội do tình bạn với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Virginia Giuffre, một nạn nhân của Epstein, năm 2015 nói rằng cô bị ép phải quan hệ tình dục với Andrew vào năm 2001, khi mới 17 tuổi. Andrew phủ nhận cáo buộc và nói chưa bao giờ gặp Giuffre. Andrew bị tước quân hàm và danh xưng hoàng gia năm 2022, trước khi dàn xếp vụ kiện với Giuffre cùng năm.

Ông tuyên bố từ bỏ các tước hiệu của hoàng gia Anh hồi tháng 10/2025, luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến Epstein và bày tỏ hối tiếc về tình bạn giữa hai bên. Tuy nhiên, Andrew không trả lời các yêu cầu bình luận kể từ khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố hơn 3 triệu trang tài liệu trong hồ sơ Epstein hồi cuối tháng 1.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)