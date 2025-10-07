Cảnh sát Anh bắt băng đảng cướp giật 40.000 Iphone

Với việc thu mua Iphone bị cướp giật với giá 300 USD, một băng đảng tại Anh đã buôn lậu trót lọt hơn 40.000 chiếc điện thoại tang vật sang Trung Quốc trong một năm.

Cảnh sát thủ đô (MET) tuyên bố đã triệt phá một băng nhóm tội phạm có tổ chức gồm 46 thành viên trong "chiến dịch trấn áp tội phạm trộm cắp và cướp điện thoại di động lớn nhất tại Vương quốc Anh", được gọi là Chiến dịch Echosteep, The Telegraph đưa tin hôm 7/10.

Chỉ huy cảnh sát cho biết các nghi phạm có nhiều thành phần, từ những tên cướp giật đường phố đến những kẻ giật dây, móc nối, phụ trách buôn lậu tang vật xuyên lục địa.

Một lô tang vật được MET thu giữ trong chiến dịch lớn nhất lịch sử. Ảnh: Guardian

Hơn 81.000 vụ trộm điện thoại đã được báo cáo ở London vào năm ngoái, khiến nhà chức trách phải đưa ra cảnh báo về một "đại dịch" cướp giật điện thoại.

Trong đó, riêng băng đảng vừa bị bắt đã buôn lậu trót lọt hơn 40.000 điện thoại tang vật từ Anh sang Trung Quốc trong 12 tháng qua, tức 110 chiếc mỗi ngày.

Cảnh sát Anh cáo buộc băng đảng này đứng sau hơn 40% số vụ cướp điện thoại ở thủ đô và thuộc một băng nhóm buôn lậu quốc tế lớn.

MET nói nhóm này nhắm vào iPhone, trả cho những tên trộm đường phố tới 300 bảng Anh cho mỗi chiếc điện thoại cướp giật được. Tang vật sau đó được bán với giá có khi lên tới 5.000 USD tại Trung Quốc.

Thị trưởng London Sadiq Khan cho biết tội phạm đã "kiếm hàng triệu USD bằng cách tái sử dụng điện thoại bị đánh cắp và bán ra nước ngoài". "Tôi sẽ tiếp tục kêu gọi ngành công nghiệp điện thoại di động hành động quyết liệt và nhanh chóng hơn nữa trong việc ngăn chặn loại tội phạm này bằng cách vô hiệu hóa các điện thoại bị đánh cắp", ông nói.

Chiến dịch Echosteep bắt đầu một cách tình cờ vào đêm Giáng sinh năm ngoái. Một nạn nhân đã lần theo dấu vết một chiếc iPhone bị đánh cắp đến một nhà kho gần sân bay Heathrow. Cảnh sát đã theo dấu và tìm thấy gần 900 chiếc điện thoại trộm cắp trong cùng một lô hàng chuẩn bị vận chuyển sang Hong Kong.

Các thám tử chuyên trách đã chặn các lô hàng tiếp theo và sử dụng kết quả giám định vân tay tìm thấy trên các gói hàng để xác định danh tính hai người đàn ông trong băng đảng. Sự việc đã mở ra một cuộc điều tra toàn diện, phanh phui đường dây buôn lậu quốc tế này.

