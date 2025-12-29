Cảnh sát Anh: Bán rượu bia trong chai nhỏ sẽ giúp giảm say, bạo lực

Theo nghiên cứu của Học viện Cảnh sát Anh, đồ uống có cồn được bán trong dụng cụ chứa dung tích nhỏ sẽ hạn chế tiêu thụ quá mức, giúp làm giảm ẩu đả, tệ nạn.

Công trình nghiên cứu của Học viện Cảnh sát Anh được công bố hôm 19/12, dựa trên việc xem xét 42 nghiên cứu quốc tế để, qua đó chỉ ra các biện pháp hiệu quả nhất nhằm giải quyết bạo lực liên quan rượu bia.

Ba chiến thuật nổi bật, theo nghiên cứu này, là: bán đồ uống trong chai lọ, cốc dung tích nhỏ hơn; giảm giờ mở dịch vụ và đào tạo kỹ năng phục vụ đồ uống có trách nhiệm".

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc bán "các loại chai rượu có dung tích nhỏ hơn" tại cửa hàng là một chiến lược đầy hứa hẹn để giúp chống lại tình trạng say xỉn quá đà, bạo lực.

Nghiên cứu dẫn chứng, phương pháp đóng chai nhỏ hơn đã được thử nghiệm tại Mỹ, nơi các cửa hàng bị cấm bán các chai hoặc lon bia có dung tích từ 0,45 lít đến 1,1 lít, và thay vào đó chỉ được phép bán các gói bia có dung tích nhỏ hơn.

Điều này cũng phù hợp với các nghiên cứu tương tự về thói quen uống rượu, cho thấy việc sử dụng ly nhỏ hơn tại quán hoặc ở nhà sẽ giúp giảm lượng tiêu thụ.

Viện Nghiên cứu về Rượu (Institute of Alcohol Studies) của Anh từng thử nghiệm vào năm 2021 và rút ra rằng: Nếu uống một mình, khi chọn mua một chai rượu vang 500 ml (thay vì 750ml như kích thước thông dụng), hầu hết mọi người sẽ dừng lại sau chai đầu tiên.

Một số lý do có thể kể đến như họ lười mở chai thứ hai, hoặc nếu mở ra chai thứ hai thì lo ngại rằng không thể uống hết.

Song việc giảm kích cỡ chai, lon, ly rót rượu đến mức nào cũng cần cân nhắc, vì nếu giảm xuống quá nhỏ có thể phản tác dụng. Trong cùng nghiên cứu, chuyên gia đã thử thay bằng chai 350 ml và kết quả là đối tượng thử nghiệm đã uống gần hết 3 chai.

Chiến thuật hiệu quả thứ hai là đào tạo kỹ năng nhân viên quán bar qua việc hạn chế số lượng đồ uống bán cho khách hàng và không phục vụ "khách quá say".

Một số vùng của Anh đã thử nghiệm việc nhân viên an ninh của quán rượu sử dụng máy đo nồng độ cồn trong hơi thở để xác định mức độ say xỉn của khách hàng khi đến. Bất kỳ ai có nồng độ cồn cao đều có thể bị từ chối cho vào. Điều này cũng cho thấy kết quả khả quan tương tự khi đã giúp giảm tội phạm bạo lực xuống 39%. Trong khi ở khu vực không áp dụng chiến thuật này, tội phạm bạo lực lại tăng 120%.

Phương pháp thứ ba là siết các quy định giờ giấc phục vụ. Điều này đã được thử nghiệm tại Newcastle, Australia, nơi áp dụng chính sách giảm giờ hoạt động kinh doanh quán bar xuống hai tiếng và "đóng cửa" lúc 1h sáng. Các cơ sở này sẽ cấm khách hàng mới vào quán sau 1h nhưng cho phép những người đang ở bên trong tiếp tục uống.

Newcastle cũng kết hợp chính sách này với chiến thuật thứ 2, khi đều có nhân viên chuyên trách "phục vụ đồ uống có cồn một cách có trách nhiệm". Thành phố cũng áp dụng các quy định hạn chế đồ uống từ 22h như: cấm bán rượu mạnh, đồ uống có cồn nồng độ cao và mua nhiều đồ uống cùng một lúc sau 22h.

Luật cũng quy định không được phép tích trữ đồ uống, phải có các trạm cung cấp nước lọc để giải rượu miễn phí tại các quầy bar và không bán rượu trong vòng 30 phút trước khi quán đóng cửa.

Nghiên cứu của Học viện Cảnh sát cũng nhấn mạnh để có kết quả tốt cần sự kết hợp của tất cả các phía: cơ sở kinh doanh, cảnh sát, hội đồng địa phương và chính phủ.

Học viện Cảnh sát hiện là cơ quan đặt ra các tiêu chuẩn, cung cấp hướng dẫn và lời khuyên cho các lực lượng cảnh sát về chính sách chống tội phạm.

Báo cáo này cho rằng cần có những phương pháp tiếp cận mới vì rượu là nguyên nhân gây ra khoảng 38% tổng số tội phạm bạo lực. Điều này tương đương khoảng 384.000 vụ bạo lực –-hay hơn 40 vụ mỗi giờ, theo khảo sát tội phạm của Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) .

Bộ Nội vụ Anh ước tính thiệt hại do tội phạm liên quan đến rượu gây ra cho nền kinh tế, hệ thống y tế quốc gia (NHS) và doanh nghiệp lên tới 11 tỷ bảng mỗi năm, theo con số thống kê gần nhất là vào năm 2010. Nếu tính toán theo tỷ lệ lạm phát, con số này hiện nay sẽ lên tới gần 19 tỷ bảng Anh và tính theo số liệu những năm gần đây hơn, con số còn lớn hơn nhiều.

