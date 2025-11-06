Cảnh sát Ấn Độ dùng 'luật rừng' ép du khách đi taxi dịch vụ

Ấn ĐộCảnh sát thông đồng với các tài xế, ép khách du lịch dùng taxi của địa phương, không được lên xe công nghệ.

Hai tài xế taxi đã bị bắt và hai cảnh sát bị đình chỉ sau khi một du khách đến từ Mumbai tố cáo bị các tài xế taxi địa phương ở Munnar (Kerala) dùng "luật rừng" ép sử dụng dịch vụ taxi.

Trong video dài 3 phút được chia sẻ rộng rãi, du khách tên Janhvi cho biết cô được thông báo các hãng taxi công nghệ như Uber và Ola không được phép hoạt động ở Munnar vì đây là khu vực thuộc quản lý của liên minh taxi địa phương,

Nếu muốn gọi Uber hay Ola, du khách phải gọi xe đến một địa điểm khác. Janhvi cho biết khi đang xếp hành lý lên xe của taxi công nghệ, 6 người đàn ông tiến tới, đe dọa tài xế không được chở khách. Nữ du khách gọi điện cầu cứu cảnh sát nhưng họ cũng khuyên sử dụng dịch vụ của liên minh.

Taxi ở Kerala. Ảnh: Gadgets 360

"Tổng đài du lịch của Kerala cũng trả lời tương tự. Chúng tôi không được quyền chọn taxi cho mình", cô nói, cho biết dù phong cảnh ở Kerala tuyệt vời nhưng sẽ không bao giờ quay lại.

Sau khi video bùng nổ trên mạng xã hội, cảnh sát Munnar đã điều tra và bắt giữ hai tài xế địa phương xuất hiện trong video. Hai cảnh sát gồm Trung sĩ phụ tá Saju Paulose và Trung sĩ George Kurian thuộc đồn Munnar cũng bị đình chỉ vì không hỗ trợ du khách.

Bộ trưởng Giao thông Kerala KB Ganesh Kumar tuyên bố sẽ hủy bằng lái của các tài xế này. Ông cho biết Uber không bị cấm ở Kerala hay các nơi khác tại Ấn Độ và những tài xế này đều là người lao động chân chính.

"Họ đã hành động lưu manh và có tổ chức, thực tế tình trạng này đã kéo dài", ông nói.

Kerala - tiểu bang cực Nam Ấn Độ - được mệnh danh là "thiên đường nhiệt đới" nhờ sự hòa quyện giữa thiên nhiên và văn hóa bản địa. Nơi đây nổi tiếng với hệ thống kênh rạch nội địa dài hơn 900 km, các bãi biển Kovalam, Varkala, đồi chè Munnar và khu bảo tồn Periyar, nơi vẫn còn dấu ấn hoang dã của voi và hổ.

Kerala là cái nôi của liệu pháp Ayurveda - nền y học cổ truyền Ấn Độ nay trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách tìm đến nghỉ dưỡng và trị liệu. Nhờ mức sống cao, giáo dục và y tế dẫn đầu Ấn Độ, cùng môi trường du lịch thân thiện, Kerala nhiều năm liền được Tổ chức Du lịch thế giới và tạp chí Lonely Planet vinh danh là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á.

Hoài Anh (Theo India Today)