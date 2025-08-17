'Cảnh sát AI' của Công an Hà Nội phục vụ người dân 24/24

Người dân có thể kiến nghị, phản ánh, tìm hiểu thông tin cùng với Công an Hà Nội 24/24 qua tổng đài viên AI (1900 0113) và chatbot AI.

Công an thành phố Hà Nội vừa ra mắt 4 sản phẩm chuyển đổi số phục vụ người dân và công tác chuyên môn. Trong đó, tổng đài viên AI (1900 0113) và chatbot AI sẽ cung cấp thông tin cho người dân, tập trung vào hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, tố giác tội phạm, phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy...

Sau khi tiếp nhận từ người dân, thông tin sẽ được chuyển đến các đơn vị phụ trách để xử lý như: Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Phòng CSGT, Thanh tra Công an thành phố. Còn thông tin về an ninh trật tự, tổng đài sẽ chuyển đến các đơn vị khác để xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Có 3 cách để người dân kết nối với "Trợ lý ảo" và Tổng đài 1900.0113

- Kết nối đến Chatbot thông qua ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi của UBND thành phố.

Trợ lý ảo Công an Hà Nội được tích hợp trên ứng dụng iHaNoi.

- Kết nối đến Chatbot thông qua mã QR code (hình ảnh bên dưới).

Ngoài ra, Công an đã dán 8.000 tờ có mã QR code ở các trụ sở, khu dân cư, địa điểm công cộng để người dân tiện kết nối.

Sau khi kết nối Chatbot người dân có thể sử dụng tin nhắn (ký tự hoặc giọng nói) để tra cứu thông tin, sẽ được hệ thống tự động trả lời.

- Người dân gọi đến đầu số 1900 0113 (miễn cước) để đặt câu hỏi và nghe thông tin trả lời tự động qua các nhánh: hỏi đáp thủ tục hành chính và tiếp nhận tố giác tội phạm, phản ánh vi phạm liên quan an ninh trật tự.

Người dân quét mã Qr code này để kết nối với AI.

Ngoài ra, Công an Hà Nội còn triển khai 3 sản phẩm chuyển đổi số khác để phục vụ người dân.

- Hệ thống tổng đài 113, 114 thông minh: hệ thống sẽ lọc cuộc gọi tự động giúp phát hiện và loại bỏ cuộc gọi rác, không đúng mục đích để tránh nghẽn mạng trong các tình huống khẩn cấp; hệ thống sử dụng công nghệ truyền giọng nói thành văn bản để nhanh ghi nhận, phân tích nội dung cuộc gọi, hỗ trợ phản ứng tức thì...

- Bảo tàng số: chỉ cần một cú nhấp chuột vào baotangcahn.hanoi.gov.vn, người dân có thể tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu thông tin về ngành công an như: hiện vật, nhân vật, sự kiện lịch sử.

Người dùng có thể trải nghiệm tham quan ảo 360 độ trực quan, di chuyển linh hoạt như đang có mặt tại bảo tàng thực với hình ảnh không gian chi tiết sắc nét đến từng góc nhỏ.

Hình ảnh về bảo tàng Công an Hà Nội.

- Hệ thống số hóa thông minh và lưu trữ điện tử: với nhiều tính năng hiện đại, hệ thống góp phần tạo lập cơ sở dữ liệu tập trung của Công an Hà Nội, phục vụ hiệu quả các mặt công tác.

Phạm Dự