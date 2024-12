Cảnh sát 141 tăng quân số 'tấn công tội phạm đường phố' ở Hà Nội

Từ hôm nay, Công an Hà Nội triển khai mô hình 141 mới - tăng 39 tổ công tác so với trước, trong cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán.

Mô hình 141 của Công an Hà Nội ra đời năm 2011, nhằm kiểm tra nhanh, xử lý các trường hợp lái xe lạng lách, đánh võng, gây rối làm mất an ninh trật tự. Sau 13 năm hoạt động, Phòng Cảnh sát hình sự đã xây dựng kế hoạch thay đổi mô hình này để nâng cao hiệu quả họat động trong tình hình mới.

Theo đó, từ 15 tổ công tác cấp thành phố như mô hình trước đây, lực lượng 141 mới sẽ có 54 tổ công tác để khép kín địa bàn, tạo nên mạng lưới kiểm soát chặt các tuyến, địa bàn trọng điểm. Không chỉ các quận, tổ 141 mới sẽ xuất hiện ở các quận, địa bàn ngoại thành.

Cảnh sát sẽ tập trung đấu tranh các loại "tội phạm đường phố", nhất là ngăn ngừa nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí khi lái xe, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự.

Cơ quan thường trực của các tổ 141 sẽ do Phòng Cảnh sát hình sự là đầu mối. Mỗi tổ gồm 10 cán bộ, chiến sĩ. Phương thức kiểm soát là tuần tra lưu động, cắm chốt và tuần tra lưu động kết hợp cắm chốt.

Ngoài ra, lực lượng sẽ có Trung tâm chỉ huy đặt tại Công an thành phố Hà Nội, có nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý thông tin, điều động, triển khai, hướng dẫn các tổ 141 di chuyển, đón lõng, bao vây, phối hợp kiểm tra, bắt giữ, xử lý các trường hợp vi phạm.

Lực lượng 141 mới của Công an quận Hà Đông ra quân. Ảnh: Chu Hiệp

Đợt cao điểm ra quân đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán sẽ kéo dài đến hết ngày 14/2/2025. Mục tiêu Công an Hà Nội đặt ra là bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Từ đó không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo đảm an ninh, an toàn cho các sự kiện lớn của quốc gia.

Công an Hà Nội cũng kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để tội phạm hoạt động công khai gây bức xúc dư luận. Đặc biệt là điều tra khám phá nhanh các vụ án, phấn đấu không để xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian Tết Nguyên đán...

Phạm Dự