Cảnh sắc mùa thu làm 'say lòng người' khắp Trung Quốc

Du khách tham quan khu thắng cảnh ở thành phố Hưng Hóa, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, ngày 18/10/2025. Khu vực này nổi tiếng với hệ sinh thái rừng ngập nước phong phú, là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên và chụp ảnh mùa thu. Ảnh: Gu Jihong/Xinhua
Du khách tham quan khu thắng cảnh ở thành phố Hưng Hóa, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, ngày 18/10/2025. Khu vực này nổi tiếng với hệ sinh thái rừng ngập nước phong phú, là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên và chụp ảnh mùa thu. Ảnh: Gu Jihong/Xinhua
Ảnh chụp từ drone ngày 17/10 tại Minh Hiếu lăng ở Nam Kinh, Giang Tô cho thấy lá xanh bắt đầu chuyển vàng, đỏ. Minh Hiếu lăng là điểm tham quan nổi tiếng ở Nam Kinh, nơi đây là lăng mộ hợp táng của Hoàng đế Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Khu lăng mộ nổi tiếng với kiến trúc hoàng gia cổ kính, lối đi trải dài rợp bóng cây, là điểm đến hút khách tham quan vào mùa thu. Ảnh: Fang Dongxu/Xinhua
Ảnh chụp từ drone ngày 17/10 tại Minh Hiếu lăng ở Nam Kinh, Giang Tô cho thấy lá xanh bắt đầu chuyển vàng, đỏ. Minh Hiếu lăng là điểm tham quan nổi tiếng ở Nam Kinh, nơi đây là lăng mộ hợp táng của Hoàng đế Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Khu lăng mộ nổi tiếng với kiến trúc hoàng gia cổ kính, lối đi trải dài rợp bóng cây, là điểm đến hút khách tham quan vào mùa thu. Ảnh: Fang Dongxu/Xinhua
Ảnh chụp từ trên cao cảnh sắc mùa thu tại Vạn Lý Trường Thành Thanh Sơn Quan, ở thị trấn Thượng Ứng, huyện Kiến Tế, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, ngày 18/10. Đoạn tường thành cổ uốn lượn qua núi non, với những rừng cây đang thay màu lá. Ảnh: Liu Mancang/Xinhua
Ảnh chụp từ trên cao cảnh sắc mùa thu tại Vạn Lý Trường Thành Thanh Sơn Quan, ở thị trấn Thượng Ứng, huyện Kiến Tế, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, ngày 18/10. Đoạn tường thành cổ uốn lượn qua núi non, với những rừng cây đang thay màu lá. Ảnh: Liu Mancang/Xinhua
Ảnh chụp ngày 17/10 cảnh tuyết đầu mùa tại thôn Thanh Lan Sơn, quận An Định, thành phố Đinh Tây, tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc. Khu vực này nổi bật với những ngọn núi phủ tuyết sớm, mang đến khung cảnh mùa thu chuyển sang đông đặc trưng. Ảnh: Wang Kexian/Xinhua
Ảnh chụp ngày 17/10 cảnh tuyết đầu mùa tại thôn Thanh Lan Sơn, quận An Định, thành phố Đinh Tây, tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc. Khu vực này nổi bật với những ngọn núi phủ tuyết sớm, mang đến khung cảnh mùa thu chuyển sang đông đặc trưng. Ảnh: Wang Kexian/Xinhua
Ruộng bậc thang ở Trần Kinh, huyện Vĩnh Kinh, tỉnh Cam Túc, phủ lớp tuyết đầu mùa, ảnh chụp ngày 17/10. Ảnh: Shi Youdong/Xinhua
Ruộng bậc thang ở Trần Kinh, huyện Vĩnh Kinh, tỉnh Cam Túc, phủ lớp tuyết đầu mùa, ảnh chụp ngày 17/10. Ảnh: Shi Youdong/Xinhua
Du khách tham quan cánh đồng hoa tại thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, ngày 17/10. Đây là một trong những cánh đồng hoa lớn của thành phố, thu hút đông khách tham quan và nhiếp ảnh gia vào mùa thu. Ảnh: Wang Xuzhong/Xinhua
Du khách tham quan cánh đồng hoa tại thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, ngày 17/10. Đây là một trong những cánh đồng hoa lớn của thành phố, thu hút đông khách tham quan và nhiếp ảnh gia vào mùa thu. Ảnh: Wang Xuzhong/Xinhua
Cảnh đàn hươu Milu băng qua sông tại công viên đất ngập nước ở quận Giang Diên, thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, ngày 17/10. Công viên rộng gần 670 ha, được phục hồi sinh thái qua ba giai đoạn từ năm 2000, với hơn 4,6 triệu cây xanh và 1,8 triệu cây thủy sinh được trồng. Công viên là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm, bao gồm hươu Milu, loài động vật được bảo vệ cấp quốc gia. Ảnh: Zhou Shegen/Xinhua
Cảnh đàn hươu Milu băng qua sông tại công viên đất ngập nước ở quận Giang Diên, thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, ngày 17/10. Công viên rộng gần 670 ha, được phục hồi sinh thái qua ba giai đoạn từ năm 2000, với hơn 4,6 triệu cây xanh và 1,8 triệu cây thủy sinh được trồng. Công viên là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm, bao gồm hươu Milu, loài động vật được bảo vệ cấp quốc gia. Ảnh: Zhou Shegen/Xinhua
Du khách tham quan cánh đồng hoa tại một quảng trường ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: Sun Wentan/Xinhua
Du khách tham quan cánh đồng hoa tại một quảng trường ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: Sun Wentan/Xinhua
Du khách chụp ảnh bên những cây dương liễu tại Khu thắng cảnh Núi Mạc Sa và Suối Lưỡi Liềm, thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc, ngày 18/10. Khu thắng cảnh nổi tiếng với cảnh sa mạc kết hợp ốc đảo nước ngọt, thu hút nhiều khách tham quan và nhiếp ảnh gia. Ảnh: Zhang Xiaoliang/Xinhua
Du khách chụp ảnh bên những cây dương liễu tại Khu thắng cảnh Núi Mạc Sa và Suối Lưỡi Liềm, thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc, ngày 18/10. Khu thắng cảnh nổi tiếng với cảnh sa mạc kết hợp ốc đảo nước ngọt, thu hút nhiều khách tham quan và nhiếp ảnh gia. Ảnh: Zhang Xiaoliang/Xinhua
Mai Phương (Theo Xinhua)