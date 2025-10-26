Cảnh sắc mùa thu làm 'say lòng người' khắp Trung Quốc

Ảnh chụp từ drone ngày 17/10 tại Minh Hiếu lăng ở Nam Kinh, Giang Tô cho thấy lá xanh bắt đầu chuyển vàng, đỏ. Minh Hiếu lăng là điểm tham quan nổi tiếng ở Nam Kinh, nơi đây là lăng mộ hợp táng của Hoàng đế Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Khu lăng mộ nổi tiếng với kiến trúc hoàng gia cổ kính, lối đi trải dài rợp bóng cây, là điểm đến hút khách tham quan vào mùa thu. Ảnh: Fang Dongxu/Xinhua