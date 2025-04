Cảnh sắc, con người Việt thế kỷ 20 trong tranh họa sĩ Pháp

Bức Le retour du marché (Đi chợ về) của Joseph Inguimberty có giá bán cao nhất phiên A Quest for Eternity: The Philippe Damas Collection do Christie's Hong Kong tổ chức cuối tháng 3. Sự kiện gồm nhiều tranh vẽ phong cảnh, con người Việt Nam một thế kỷ trước của các họa sĩ Pháp, nằm trong bộ sưu tập của Philippe Damas.

Tác phẩm đạt 12,47 triệu HKD (41,52 tỷ đồng), được họa sĩ sáng tác năm 1933. Tranh có kích thước 204x200 cm, vẽ những phụ nữ diện áo dài, vấn tóc, người gánh hàng, người bế con, bên cạnh là một ông lão và chú chó.