Cảnh sắc, con người Việt qua bộ tranh dài 300 m

Bộ tranh gồm 63 bức, thuộc triển lãm Chào Việt Nam - Quê hương tôi của họa sĩ Ngô Bá Hoàng, diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội từ ngày 23/8 đến 5/9, sau đó mở lại vào tháng 10 và tháng 11.
Sự kiện do bảo tàng phối hợp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Các tác phẩm khắc họa phong cảnh, con người Việt Nam, trải dài từ cột cờ Lũng Cú đến mũi Cà Mau. Trong hình là hai thiếu nữ Tày gảy đàn tính bên thác Bản Giốc, Cao Bằng.
Cảnh người dân cưỡi voi ở Tây Nguyên được thể hiện qua bức họa.
Ngô Bá Hoàng bắt đầu phác thảo bộ tranh từ năm 2024, sau đó cùng hơn 40 cộng sự là họa sĩ và các sinh viên của mình thực hiện. Anh sử dụng chất liệu màu acrylic trên vải toan khổ lớn.
Hình ảnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang) với biểu tượng cột cờ Lũng Cú, hoa cải vàng và những dãy núi trùng điệp.
Hai thiếu nữ trong tà áo dài trắng, bên cạnh là Khuê Văn Các, Đền Ngọc Sơn, tòa nhà Quốc Hội, cột cờ Hà Nội - những công trình tạo nên bản sắc thủ đô.
Họa sĩ đưa người xem đến dải đất miền Trung với khung cảnh sông Hương thơ mộng, ôm lấy kinh thành Huế - biểu tượng của văn hóa cung đình Việt Nam.
Sắc mai vàng cùng trụ sở Ủy ban Nhân dân TP HCM là những dấu ấn đặc trưng của miền Nam.
Họa sĩ Ngô Bá Hoàng cho biết thông qua bộ tranh, anh mong muốn mỗi người Việt, nhất là thế hệ trẻ thêm yêu và tự hào về quê hương, đất nước mình.
Khách tham quan triển lãm Chào Việt Nam - Quê hương tôi
Họa sĩ Ngô Bá Hoàng, 51 tuổi, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, hiện là giảng viên ngành Hội họa hoành tráng của trường. Anh thường vẽ tranh sơn dầu hiện thực, từng tham gia nhiều triển lãm, có tác phẩm thuộc các bộ sưu tập ở Việt Nam và nước ngoài.
Phương Linh
Ảnh: Nhân vật cung cấp