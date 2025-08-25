Cảnh sắc, con người Việt qua bộ tranh dài 300 m

Bộ tranh gồm 63 bức, thuộc triển lãm Chào Việt Nam - Quê hương tôi của họa sĩ Ngô Bá Hoàng, diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội từ ngày 23/8 đến 5/9, sau đó mở lại vào tháng 10 và tháng 11.

Sự kiện do bảo tàng phối hợp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.