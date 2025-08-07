Cánh quạt siêu lớn của turbine gió mạnh nhất thế giới

Trung QuốcCác cánh quạt cao hơn kim tự tháp Giza sẽ được lắp đặt cho turbine gió ngoài khơi 26 MW, đánh dấu một bước nhảy vọt trong công nghệ năng lượng gió.

Bộ ba cánh quạt của turbine gió ngoài khơi 26 MW trên đường vận chuyển. Ảnh: China Daily

Theo Interesting Engineering, ba cánh quạt turbine gió siêu dài, mỗi cánh dài 153 mét và nặng 83,5 tấn, được chuyển đi từ cảng Yên Đài thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Những cánh quạt khổng lồ này sẽ được lắp đặt trên turbine gió ngoài khơi mạnh nhất thế giới công suất 26 megawatt (MW) mà Tập đoàn Điện lực Đông Phương đang phát triển.

Quá trình vận chuyển diễn ra vào ngày 1/8, các cánh quạt đang trên đường đến cơ sở thử nghiệm ngoài khơi. Theo Xinhua, loạt cánh quạt này hoàn thành tất cả thử nghiệm tĩnh trong tháng 5/2025 và đang chuẩn bị cho thử nghiệm mỏi nằm trong giai đoạn đánh giá cuối cùng trước khi triển khai ngoài khơi.

Năm 2024, Tập đoàn Điện lực Đông Phương thông báo phát triển turbine gió ngoài khơi 26 MW. Công ty xuất xưởng thân trục đầu tiên từ dây chuyền sản xuất tại Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến và đẩy nhanh tiến độ dự án từ sau đó. Trục trung tâm của turbine gió sẽ được đặt ở độ cao 185 m, tương đương tòa chung cư 63 tầng. Đường kính rotor của nó sẽ lớn hơn 310 m, thiết lập kỷ lục mới về kích thước trong ngành điện gió ngoài khơi.

Tập đoàn Điện lực Đông Phương đang theo đuổi phát triển turbine gió quy mô lớn, công suất cao, thường xuyên công khai chia sẻ cập nhật và tiến độ thử nghiệm. Kích thước của cánh quạt turbine mới thuộc hàng lớn nhất thế giới. Khi dựng đứng, mỗi cánh quạt cao hơn 3 m so với kim tự tháp Giza. Trước đây, kỷ lục về cánh quạt dài nhất thuộc về sản phẩm dài 147 m do Sinoma sản xuất cho turbine GWH300-20/25MW của Goldwind.

Sau khi lắp đặt và hoạt động đầy đủ, turbine gió 26 MW dự kiến sẽ cung cấp khoảng 68 triệu kilowatt-giờ (kWh) điện sạch mỗi năm, đáp ứng nhu cầu điện cho gần 40.000 hộ gia đình hàng năm, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo của Trung Quốc.

Trước đó, Đông Phương hợp tác với Tập đoàn Huaneng Trung Quốc để ra mắt turbine gió nổi truyền động trực tiếp mạnh nhất thế giới hiện nay. Turbine nổi 17 MW này xuất xưởng ở Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến. Với chiều cao 152 m và đường kính rotor 262 m, cỗ máy có diện tích quét 53.000 m2, tương đương khoảng 7,5 sân bóng đá.

An Khang (Theo Interesting Engineering, Xinhua)