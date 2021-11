Cánh quạt điện gió bị gãy 'có thể do lỗi thiết kế'

Sóc TrăngTheo chủ đầu tư, cánh quạt của dự án điện gió tại xã Vĩnh Hải, dài 70 m, bị gãy cách đây hai hôm "có thể do thiết kế ở điểm nối cánh".

Chiều 23/11, đại diện Công ty TNHH Điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng - chủ đầu tư dự án điện gió tại xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, cho biết phần cánh quạt rơi xuống rừng phòng hộ ven biển, cách trụ tua bin chừng 100 m. Cột tua bin đặt cách khu dân cư khoảng 300 m nên sự việc không ảnh hưởng người dân.

Cánh quạt bị gãy tại dự án ở xã Vĩnh Hải. Ảnh: Chủ đầu tư cung cấp

"Nguyên nhân rơi cánh quạt đang được các đơn vị chức năng kiểm tra, song đánh giá ban đầu có thể do lỗi thiết kế ở điểm nối cánh từ nhà sản xuất. Đơn vị cung cấp thiết bị thông tin sự cố này hiếm khi xảy ra", đại diện chủ đầu tư nói và cho biết cánh quạt được thiết kế có thể cụp lại nhằm đảm bảo an toàn khi thời tiết xấu, gió to, mưa lớn.

Theo chủ đầu tư, sự cố làm gián đoạn quá trình vận hành của trụ có cánh rơi vì phải dừng để khắc phục, Tổng thầu EPC (thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công) của dự án đang tiến hành khắc phục. Công trình đã được mua bảo hiểm rủi ro.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng Võ Văn Chiêu cho biết, cánh quạt của dự án điện gió tại xã Vĩnh Hải do doanh nghiệp của Mỹ sản xuất. Mỗi cánh có nhiều phần đấu nối với nhau. Phần cánh quạt bị rơi hôm 21/11 xảy ra tại điểm nối cuối cùng, dài khoảng 10 m.

Dự án nhà máy điện gió tại xã Vĩnh Hải vốn đầu tư 1.420 tỷ đồng, vận hành giai đoạn 1 với có 6 tua bin, công suất 30 MW, từ tháng 10 năm nay.

Cách đây gần 10 ngày, một cánh quạt tại dự án điện gió ở xã Hòa Đông (thị xã Vĩnh Châu), do Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Vĩnh Châu - TDC làm chủ đầu tư, cũng xảy ra sự cố tương tự, đang được nhà thầu khắc phục. Dự án vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, công suất 30 MW, hoạt động hơn một tháng.

Sóc Trăng hiện có 21 dự án điện gió đã và đang triển khai với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, nằm dọc bờ biển dài hơn 70 km.

2 cánh quạt điện gió ở Sóc Trăng bị gãy Video 2 cánh quạt điện gió bị gãy tại 2 dự án ở TX Vĩnh Châu. Video: Châu Thành

Cửu Long