Cảnh quan, hạ tầng tăng hấp lực cho bất động sản biển Bãi Cháy

Quảng NinhHạ tầng, cảnh quan vịnh Hạ Long trở thành đòn bẩy cho du lịch Bãi Cháy, qua đó góp phần củng cố sức hút bất động sản biển cùng dòng tiền đầu tư.

Sự phát triển của du lịch biển làm tăng nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và sở hữu nhà ven bờ. Một số báo cáo quốc tế ghi nhận bất động sản giáp mặt nước có giá cao hơn khu vực nội đô do nguồn cung hạn chế và môi trường sống tốt. Theo The Australian, nhà ven mặt nước tại Australia có mức giá trung bình cao hơn khoảng 86%; tại Mỹ, một số resort ở Florida cũng cho thấy giao dịch quý I tăng đến 33% so với cùng kỳ.

Tại Việt Nam, các điểm đến du lịch biển trọng điểm đều tăng trưởng. 10 tháng đầu năm, Đà Nẵng đón 15,4 triệu lượt khách, tăng 20,3% so với cùng kỳ 2024; Phú Quốc đón gần 7,1 triệu lượt khách, tăng 34,2%; còn Quảng Ninh đón gần 18,5 triệu lượt, tăng 10% so với cùng kỳ. Lượng khách tăng kéo nhu cầu về lưu trú, mua sắm và đầu tư tài sản gắn với du lịch.

Bất động sản tại quần thể Sun Elite City sở hữu vị trí đắc địa bên vịnh Hạ Long. Ảnh: Sun Property

Sở hữu lợi thế vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới, Bãi Cháy thuộc nhóm thị trường bất động sản được quan tâm tại miền Bắc. Những năm gần đây, khu vực này thu hút nhiều dự án lớn với quy hoạch bài bản, tiện ích đầy đủ và kết nối tốt. Việc nâng cấp cao tốc Hà Nội - Hạ Long rút ngắn hành trình, tạo điều kiện để du khách quay lại Bãi Cháy thường xuyên hơn, từ đó thúc đẩy nhu cầu lưu trú và kinh doanh.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, nhận định, Bãi Cháy có nền tảng du lịch mạnh và hưởng lợi từ hạ tầng đồng bộ. Nhiều dự án được đầu tư bài bản, thiết kế hiện đại và vận hành chuyên nghiệp, phù hợp nhu cầu ở lâu dài hoặc khai thác kinh doanh.

Lượng khách quốc tế đến Bãi Cháy qua cảng tàu quốc tế Hạ Long tăng qua từng năm, tạo động lực thúc đẩy giá trị bất động sản khu vực. Ảnh: Ánh Dương

Sun Elite City, khu đô thị quy mô 324 ha nằm bên vịnh Hạ Long là một trong những điểm nhấn mới tại Bãi Cháy. Quần thể này thừa hưởng hệ sinh thái đã vận hành gồm Sun World Ha Long, cảng tàu khách quốc tế, khu nghỉ dưỡng Oakwood Ha Long và quảng trường Sun Carnival. Thời gian tới, các tổ hợp căn hộ nghỉ dưỡng ven biển sẽ được bổ sung vào hệ sinh thái, giúp tăng nguồn cung lưu trú cho lượng khách ngày một lớn.

Trong đó, tổ hợp Sun Centro Town với 3 tòa tháp căn hộ tại trung tâm quần thể Sun Elite City ra mắt tháng 7. Dự án thu hút khách hàng và nhà đầu tư không chỉ bởi vị trí ngắm trọn vịnh di sản, mà còn bởi các yếu tố về thiết kế, tiện ích, dịch vụ vận hành đáp ứng nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng lâu dài.

Căn hộ Sun Centro Town thuộc quần thể Sun Elite City sở hữu tầm nhìn hướng vịnh. Ảnh: Sun Property

Ngoài ra, Sun Group dự kiến bắt tay với đơn vị thiết kế thế giới KPF để quy hoạch, tái thiết Sun Elite City theo mô hình quần thể "all-in-one". Quy hoạch này hướng tới tối ưu trải nghiệm du lịch, giải trí và không gian ở theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời khai thác tối đa giá trị cảnh quan vịnh Hạ Long.

Minh họa bằng AI hệ sinh thái vui chơi, giải trí tại Sun Elite City, dự kiến sẽ được KPF tái cấu trúc, nâng tầm cảnh quan và tối đa công năng, trải nghiệm. Ảnh: Sun Property

Khi hệ sinh thái hoàn thiện, Bãi Cháy được kỳ vọng tiếp tục tăng sức hút nhờ lợi thế vịnh biển, cảng tàu, tiện ích giải trí và môi trường sống chất lượng. Đây được xem là cơ hội cho những nhà đầu tư tìm kiếm bất động sản gắn với du lịch và có tiềm năng khai thác dài hạn.

Song Anh