Cảnh nước lũ bủa vây Huế hơn 70 năm trước

Theo tư liệu lịch sử, nước từ thượng nguồn sông Hương đổ về nhanh. Trong phút chốc, nhiều ngôi nhà, gia súc bị cuốn trôi. Hơn 500 người thiệt mạng, gần bằng số người chết trong 16 năm liền từ 1990-2005.

Khi nước tràn bờ, người dân phải dùng cọc tre, gỗ để đắp đê, gia cố hai bên bờ sông Hương.