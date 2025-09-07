Cảnh người Việt thi cử, đỗ đạt hơn 100 năm trước

Lễ xướng danh được tổ chức quy mô. Tác giả miêu tả không khí trường thi ngày xưa, cách tổ chức, sắp đặt, luật lệ thi cử cho người dân.



"Vào đời xưa, những người muốn tiến thân, đều phải nỗ lực học hành để bước vào đường khoa cử, tiến tới ngưỡng cửa quan quyền. Do đó, đối với nước nhà, khoa cử là phép lựa nhân tài, đối với kẻ sĩ thì là con đường tiến thân vinh hoa, rộng mở", học giả Trần Văn Giáp viết.