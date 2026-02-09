Cảnh múa lân sư rồng ở Sài Gòn hơn 100 năm trước

Nhà sưu tập Nguyễn Đại Hùng Lộc mang đến khoảng 20 ảnh xưa về nghệ thuật lân - sư - rồng ở Sài Gòn hơn 100 năm trước. Ông cho biết, những hiện vật là bản gốc, tư liệu quý do ông sưu tập nhiều năm qua, một số ảnh chưa được công bố.

Nổi bật là bài báo với tranh vẽ chú thích Đám rước rồng ở Sài Gòn. Nội dung bài viết nói về giai đoạn biến động chính trị tại Việt Nam thời Pháp thuộc, về việc phế truất vua Hàm Nghi (1888) và lập vua Đồng Khánh, sau đó là vua Thành Thái.

Ông Hùng Lộc cho biết, ảnh được vẽ lại từ tranh khắc năm 1860. Trong tranh, đám rước rồng diễn ra ở bên sông Sài Gòn, khu vực tương ứng với Bến Bạch Đằng ngày nay.