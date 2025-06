Cảnh khuyển vượt tường lửa, biểu diễn trấn áp tội phạm tại TP HCM

Đông đảo người dân đứng xem cổ vũ cho các chiến sĩ trong buổi tổng duyệt trên đường Lê Lợi.

Trước đó, người dân được trực tiếp xem các màn biểu diễn nghiệp vụ của lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố, bảo vệ yếu nhân.

Chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" là sự kiện trọng điểm do Bộ Công an tổ chức, diễn ra từ ngày 6 đến 8/6, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM. Đây là lần đầu người dân được trực tiếp xem các màn biểu diễn nghiệp vụ công an ngay giữa trung tâm thành phố. Ngoài ra, Bộ Công an cũng tổ chức trưng bày vũ khí, khí tài hiện đại; triển lãm hình ảnh 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân.