Cảnh khách du lịch lái xe gây tai nạn được tường thuật trực tiếp

Nhật BảnNữ streamer thuê chiếc Toyota MR2 rồi giao cho một phụ nữ nước ngoài điều khiển trong khi mình quay video phát trực tiếp.

Tối 6/105, một chương trình phát sóng trực tiếp cho thấy cảnh một nữ tài xế nước ngoài gây tai nạn khi điều khiển một chiếc xe thuê tại bãi đỗ xe trên tuyến Tokyo Bay Aqua-Line, thành phố Kisarazu, tỉnh Chiba. Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng, theo Creative Trend.

Cảnh tai nạn của khách du lịch được tường thuật trực tiếp Video: jikayoshobosha

Người phụ nữ lùi chiếc Toyota MR2 rồi cài số tiến, bất ngờ xe vọt lên đâm vào hai ôtô và một người làm nhiệm vụ đỗ xe.

Người ngồi ở ghế phụ là một phụ nữ Nhật Bản sinh ra tại Singapore, người đã thuê chiếc Toyota MR2 từ hãng cho thuê xe OnlyJDM Rental Car chi nhánh Adachi. Người thuê xe có tài khoản Zumi trên Instagram.

Zumi dường như thường xuyên tiếp đón các streamer nước ngoài tại Nhật Bản vì cô có thể nói tiếng Nhật. Trong trường hợp này, người phụ nữ điều khiển chiếc Toyota - cũng là một streamer - không có bằng lái xe quốc tế. Điều này cũng giống như lái xe ở Nhật Bản nhưng không có bằng lái hợp pháp.

Tai nạn có thể do nhầm chân ga với chân phanh, và tài xế tỏ ra hoảng loạn sau khi đâm xe.

Hiện trường tai nạn với chiếc Toyota MR2 màu đỏ đâm trúng một xe BMW màu xám và một Nissan GT-R R35 màu sắc sặc sỡ. Ảnh: 901180sx

Hậu quả khiến chiếc MR2, vốn trang bị đèn pha có thể thu vào - một thiết kế hiếm gặp - va chạm với một chiếc BMW 320d và một chiếc Nissan GT-R R35 đang đỗ đối diện. Chiếc BMW bị nứt cản trước.

Nữ tài xế sau đó được xác định là một streamer người Italy và bị cảnh sát tạm giữ.

Liên quan đến vụ tai nạn này, chiếc xe được điều khiển bởi một người khác không phải là tài xế theo hợp đồng thuê, và người liên quan không có bằng lái xe quốc tế, vì vậy đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định.

Sự việc vẫn đang được cảnh sát điều tra, nhưng dường như công ty bảo hiểm đã từ chối bồi thường, và chiếc Toyota MR2 đã bị tịch thu làm bằng chứng của vụ tai nạn.

Mỹ Anh (theo Creative Trend)