Cảnh hoang phế ở vườn chim Bạc Liêu

Vườn chim Bạc Liêu nằm tại phường Hiệp Thành, rộng hơn 130 ha, cách trung tâm TP Bạc Liêu cũ khoảng 4 km, là một trong những vùng sinh thái tự nhiên gần đô thị. Nơi đây còn gần khu du lịch Nhà Mát và Quán Âm Phật Đài, thuận lợi kết nối các tuyến du lịch sinh thái, biển và tâm linh.
Vườn có khoảng 100 loài chim cùng nhiều loài động thực vật khác, trong đó không ít loài quý hiếm thuộc Sách đỏ. Năm 1986, vườn chim được công nhận là khu bảo tồn thiên nhiên, sau đó trở thành khu bảo tồn loài – sinh cảnh cấp quốc gia.
Năm 2010, tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là Cà Mau) kêu gọi đầu tư khu du lịch sinh thái tại đây. Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Rồng Việt triển khai dự tổng vốn trên 100 tỷ đồng, với nhiều hạng mục phục vụ tham quan, nghỉ dưỡng và bảo tồn. Tuy nhiên, sau khoảng hai năm khai thác, dự án dừng hoạt động, nhiều hạng mục bị bỏ hoang.
Rác thải chất đống trong khu du lịch không được thu dọn.
Sau nhiều năm bỏ hoang, xuống cấp, hiện đã có doanh nghiệp đăng ký đầu tư du lịch sinh thái tại vườn chim với vốn khoảng 30 tỷ đồng, gồm các hạng mục như khu ẩm thực, trò chơi dân gian, khu lưu niệm và xe điện tham quan... Nhà đầu tư đang tập kết vật liệu để làm các hạng mục tại khu.
Ông Lê Chí Linh, Phó giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ Bạc Liêu (đơn vị quản lý vườn chim), cho biết dự án thực hiện giai đoạn 2026-2028. Việc đầu tư sẽ triển khai từng phần, hoàn thiện dần.
Chúc Ly