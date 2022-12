Cánh gà 'chưa nấu chín' gây ngộ độc học sinh Ischool Nha Trang

Khánh HòaNhân viên bếp trường Ischool Nha Trang không rã đông cánh gà đông lạnh mà ngâm vào thau nước, luộc sơ, chiên chưa chín kỹ khiến 650 học sinh ngộ độc.

Ngày 5/12, thông tin trên được Trung tâm Y tế Nha Trang nêu trong báo cáo truy xuất nguồn thực phẩm gây ngộ độc cho hơn 650 học sinh và giáo viên trường Ischool Nha Trang, sau nửa tháng xảy ra sự việc.

Ngành chức năng xác định bữa ăn trưa 17/11 là nguyên nhân chính gây ngộ độc tại trường. Trong đó, món cánh gà chiên bị nhiễm vi khuẩn Salmonella là tác nhân gây ngộ độc.

Trước đó, làm việc với ngành chức năng, người giám sát và nhân viên bếp cho biết, nguyên liệu cánh gà là hàng đông lạnh được nhập vào trường chiều 16/11. Thực phẩm còn nguyên thùng, để ở bàn ăn trong khu vực bếp. Từ 7h30 đến 8h hôm sau, nhân viên bếp mở thùng nguyên liệu, lấy cánh gà ngâm trong thau nước để rã đông, sau đó luộc sơ rồi chế biến bằng cách chiên.

"Cánh gà chưa rã đông hoàn toàn, nấu chưa chín kỹ, nguồn nguyên liệu không đảm bảo, chính là điều kiện lý tưởng cho vi sinh vật trong thức ăn phát triển, gây nhiễm khuẩn thức ăn", báo cáo của Trung tâm Y tế nêu.

Suất ăn trưa 17/11 khiến hàng trăm học sinh Ischool Nha Trang nhập viện. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Liên quan đến điều kiện cơ sở vật chất bếp ăn trường Ischool Nha Trang, cơ quan chức năng ghi nhận: khu vực chế biến vệ sinh, tách biệt với khu sơ chế, cách xa nguồn ô nhiễm, có đầy đủ nước rửa tay và xà phòng, chất thải được thu gom và xử lý hằng ngày; bếp có đầy đủ các thiết bị, dụng cụ để chế biến thực phẩm, trang bị tủ lưu mẫu riêng biệt, tủ đựng bộ dụng cụ dùng cho thực phẩm sống riêng với bộ dụng cụ dùng cho thực phẩm chín...

Đơn vị cung cấp suất ăn cho trường Ischool Nha Trang là hộ kinh doanh của ông Bùi Phúc Lam, 40 tuổi, ở phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang. Ông này cũng là chủ gian hàng giải khát ở trường.

Ông Lam được Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Nha Trang cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh ngày 24/9/2015, ngành nghề bán hàng ăn uống giải khát, hải sản. Ngoài ra, hộ kinh doanh này được Phòng Y tế TP Nha Trang cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm lần thứ ba, vào ngày 19/10.

Bếp ăn trường Ischool Nha Trang. Ảnh: Đoàn Toàn

Từ ngày 17/11, 650 học sinh trường Ischool Nha Trang ở Khánh Hòa bị ngộ độc sau bữa ăn trưa tại trường, do món cánh gà chiên và nước mắm nhiễm khuẩn, một em tử vong. Ngày 23/11, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại trường, sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm.

Bùi Toàn