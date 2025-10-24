Cánh Đông Nhà Trắng bị phá dỡ hoàn toàn

Ảnh vệ tinh cho thấy toàn bộ Cánh Đông của Nhà Trắng đã bị phá dỡ và san phẳng để xây phòng khiêu vũ theo ý tưởng của Tổng thống Trump.

Hình ảnh vệ tinh của Planet Labs được công bố ngày 23/10 cho thấy toàn bộ kiến trúc ở Cánh Đông của Nhà Trắng đã trở thành đống gạch vụn. Công trình từng là văn phòng của Đệ nhất Phu nhân Mỹ bị phá bỏ để nhường chỗ cho dự án phòng khiêu vũ của Tổng thống Donald Trump.

Tại vị trí trước đây là mái cổng portico, một máy xúc đang gom phế liệu để dời đi. Hành lang có cột nối từ khu nhà ở của Tổng thống sang Cánh Đông cũng gần như bị phá dỡ hoàn toàn, chỉ còn lại phần cuối sát tòa nhà ở.

Gần đó, công trình xây dựng phòng khiêu vũ thay thế cho Cánh Đông đang được xúc tiến. Một khu vực nhỏ được cho là phần móng của tòa nhà mới đã xuất hiện, xe trộn bê tông đang chờ phía trước tòa nhà Bộ Tài chính.

Cánh Đông ở Nhà Trắng bị san phẳng. Ảnh: Planet Labs PBC

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt thừa nhận trong họp báo ngày 23/10 rằng quy mô dự án đã mở rộng theo thời gian, kêu gọi công chúng "tin tưởng vào quá trình" xây dựng và khẳng định chính quyền minh bạch về dự án này.

"Khi kế hoạch này được trình bày, khi các bản phối cảnh hoàn thành, Tổng thống đã chỉ thị tôi ra đây để chia sẻ chúng với các bạn. Bất kỳ dự án nào cũng sẽ có những thay đổi theo thời gian khi đánh giá lại thiết kế, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về tất cả những thay đổi đó", phát ngôn viên Leavitt nói.

Máy xúc phá dỡ Cánh Đông Nhà Trắng để xây dựng phòng khiêu vũ ngày 23/10. Ảnh: AP

Trả lời câu hỏi về chi phí xây dựng, Leavitt cho biết tất cả sẽ do nguồn tài trợ tư nhân do chính Tổng thống Trump cùng nhiều người ủng hộ đóng góp.

Ông Trump sau đó cho biết chi phí xây dựng phòng khiêu vũ sẽ rơi vào khoảng 300 triệu USD. "Nó đã được mở rộng, sẽ là phòng khiêu vũ đẹp nhất thế giới".

Về số tiền cá nhân sẽ chi, ông Trump nói: "Tôi sẽ không thể tiết lộ cho đến khi hoàn thành, nhưng tôi sẽ góp bất cứ khoản nào cần thiết".

Đức Trung (Theo CNN, ABC News)