Cánh đồng hoa thì là phủ vàng ven biển Cà Mau

Ruộng thì là ở phường Hiệp Thành, ven biển Cà Mau nở rộ, phủ sắc vàng nổi bật giữa vùng nuôi tôm và các cánh đồng rau khác, tạo nên khung cảnh hấp dẫn du khách chụp ảnh.
Tại đây có hàng chục hộ trồng thì là lấy hạt, tập trung nhiều ở khóm Biển Đông B.
Cây thì là có chu kỳ sinh trưởng ngắn khoảng hơn ba tháng, từ gieo hạt đến khi thu hoạch hạt. Loại cây này ít tốn công chăm sóc, phù hợp với những ruộng đất ven biển.
Thời gian khách đến ngắm hoa đông nhất vào 6-8h và 16-17h mỗi ngày.
Ông Dương Văn Mỹ, 63 tuổi ở khóm Biển Đông B, cho biết gia đình trồng hơn 4.000 m2 thì là lấy hạt được hơn ba năm. Vườn đang kỳ kết hạt, khoảng nửa tháng nữa sẽ thu hoạch.
Hiện thương lái thu mua hạt với giá 50.000–60.000 đồng mỗi ký tùy thời điểm. Sau khi trừ chi phí, ông lãi khoảng 20 triệu đồng một vụ.
Chúc Ly