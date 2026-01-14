Cánh đồng hoa ly nhuộm vàng ven sông Kinh Thầy

Cồn Vĩnh Trụ có diện tích hơn 200 ha, nằm ven sông Kinh Thầy, đông bắc tỉnh Hải Dương (cũ). Nhờ thời tiết thuận lợi, đất phù sa, người dân nơi đây canh tác các loại hoa màu như rau, chuối, mía, cây dược liệu, trong đó nổi bật là hoa ly.

Theo người dân địa phương, những mùa trước cánh đồng chủ yếu được trồng ly hồng thơm. Năm nay, bà con mở rộng thêm nhiều giống ly, màu sắc đa dạng, cho năng suất cao. Các thửa hoa được trồng liền nhau, có lối đi xen kẽ, thuận tiện chăm sóc.