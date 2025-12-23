Cánh đồng hoa hướng dương bung nở ở Nghệ An

Cánh đồng hoa hướng dương do Tập đoàn TH trồng tại xã Nghĩa Lâm, cách trung tâm TP Vinh cũ gần 100 km. Khu vực này có địa hình trung du, chuyển tiếp giữa miền núi phía tây và đồng bằng ven biển thuận lợi cho phát triển nông nghiệp quy mô lớn, đặc biệt là chăn nuôi và cây công nghiệp.
Hướng dương được trồng tại đây từ khoảng 10 năm trước, ban đầu làm thức ăn cho bò sữa, sau đó mở cửa cho du khách tham quan. Hoa được trồng tập trung tại cánh đồng C10, đối diện khu vực giữa hai trang trại bò sữa số 1 và số 3. Hoa đang dịp nở rộ, dự kiến kéo dài đến sau Tết Dương lịch.
Đại diện TH cho biết năm nay đơn vị trồng khoảng 50 ha hoa hướng dương, chia thành ba đợt gieo gối nhau. Du khách có thể tham quan, chụp ảnh từ thời điểm này đến Tết Âm lịch.
Hoa hướng dương có tên khoa học Helianthus annuus, thuộc họ cúc (Asteraceae), còn gọi là hoa mặt trời. Thân cây cao trung bình 1,5 đến 2 m, lá lớn. Đường kính mỗi bông 30 - 40 cm.
Sau khoảng ba tháng gieo trồng, cây ra hoa và kết hạt, mỗi vụ thu hoạch cho sản lượng khoảng 40 - 45 tấn mỗi ha.
Thời điểm check in đồi hoa thường vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Nếu may mắn, du khách có cơ hội săn được mây trôi trên cánh đồng hoa, Quang Anh cho biết.
Nhiều lối đi rộng nằm giữa cánh đồng, thuận tiện cho khách vào sâu các luống hoa bên trong tham quan và chụp ảnh.
Cầu thang vô cực được sắp đặt giữa cánh đồng phục vụ nhu cầu check in của khách.
Đại diện của TH cho biết sẽ tạm đóng cửa cánh đồng hoa trong hai ngày (3-4/1/2026) để bảo trì và tổ chức các hoạt động nội bộ. Ngày 5/1, nơi này sẽ đón khách trở lại.
Sống tại Hà Nội, lần đầu Thuỳ Linh ghé thăm cánh đồng hoa hướng dương. Cô gái 25 tuổi cho biết đây là điểm đến thích hợp để chụp những bộ ảnh xuân cùng bạn bè và người thân.
Khách có thể hoàn thành chuyến đi trong ngày do đường vào cánh đồng dễ đi, cách Quốc lộ 48D khoảng 3 km. Hiện khu vực chưa có dịch vụ ăn uống hay lưu trú. Du khách nên nghỉ tại trung tâm Vinh, sau đó di chuyển đến đây vui chơi trong ngày, kết hợp các hoạt động ở khu vực lân cận như cắm trại và khám phá thiên nhiên của Nghĩa Lâm.
Tuấn Anh
Ảnh: Nguyễn Hùng - Quang Anh