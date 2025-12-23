Cánh đồng hoa hướng dương bung nở ở Nghệ An

Cánh đồng hoa hướng dương do Tập đoàn TH trồng tại xã Nghĩa Lâm, cách trung tâm TP Vinh cũ gần 100 km. Khu vực này có địa hình trung du, chuyển tiếp giữa miền núi phía tây và đồng bằng ven biển thuận lợi cho phát triển nông nghiệp quy mô lớn, đặc biệt là chăn nuôi và cây công nghiệp.

Hướng dương được trồng tại đây từ khoảng 10 năm trước, ban đầu làm thức ăn cho bò sữa, sau đó mở cửa cho du khách tham quan. Hoa được trồng tập trung tại cánh đồng C10, đối diện khu vực giữa hai trang trại bò sữa số 1 và số 3. Hoa đang dịp nở rộ, dự kiến kéo dài đến sau Tết Dương lịch.