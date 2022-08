'Cánh đồng bất tận' Sàng Ma Sáo

Vẻ đẹp no ấm và trù phú hiện lên qua từng nhánh lúa chín. Sẽ đẹp hơn khi bạn đến thăm nơi này buổi sáng, khi sương vẫn đọng trên hạt lúa. Nếu may mắn, bạn sẽ được nhìn cảnh mây len lỏi giữa những ruộng bậc thang, được nhiều người so sánh với cảnh thiên đường.