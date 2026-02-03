Cảnh đổ nát tại Ukraine sau khi hứng hơn 500 tên lửa, UAV Nga

Không quân Ukraine thông báo Nga tối 2, sáng 3/2 phóng tổng cộng 71 tên lửa các loại và 450 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào lãnh thổ nước này. Các mục tiêu chính bao gồm tỉnh Kiev, Kharkov, Dnipropetrovsk, Vinnytsia và Odessa.
Lực lượng Ukraine đã bắn hạ hoặc áp chế 38 tên lửa và 412 UAV. Ít nhất 27 tên lửa cùng 31 phi cơ đã lọt qua lưới phòng không, đánh trúng 27 địa điểm. Mảnh vỡ từ UAV bị hạ rơi xuống 17 khu vực, thông tin về 6 tên lửa còn lại đang được làm rõ.
Trong ảnh là hỏa hoạn tại tòa nhà chung cư ở thủ đô Kiev sau cuộc tập kích của Nga.
Không quân Ukraine thông báo Nga tối 2, sáng 3/2 phóng tổng cộng 71 tên lửa các loại và 450 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào lãnh thổ nước này. Các mục tiêu chính bao gồm tỉnh Kiev, Kharkov, Dnipropetrovsk, Vinnytsia và Odessa.
Lực lượng Ukraine đã bắn hạ hoặc áp chế 38 tên lửa và 412 UAV. Ít nhất 27 tên lửa cùng 31 phi cơ đã lọt qua lưới phòng không, đánh trúng 27 địa điểm. Mảnh vỡ từ UAV bị hạ rơi xuống 17 khu vực, thông tin về 6 tên lửa còn lại đang được làm rõ.
Trong ảnh là hỏa hoạn tại tòa nhà chung cư ở thủ đô Kiev sau cuộc tập kích của Nga.
Lực lượng ứng phó khẩn cấp Ukraine khắc phục hậu quả của cuộc tập kích. Video: SES
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đòn tấn công quy mô lớn của Nga đã khiến ít nhất 9 người bị thương, đồng thời gây hư hại cho hạ tầng năng lượng và các tòa nhà dân cư.
Tại thủ đô Kiev, UAV Nga đã gây ra hỏa hoạn tại các công trình cao tầng và làm một nhà trẻ bị hư hại. Ông Zelensky cáo buộc Nga ưu tiên "lợi dụng những ngày mùa đông lạnh giá nhất" để tấn công Ukraine hơn là theo đuổi biện pháp ngoại giao.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đòn tấn công quy mô lớn của Nga đã khiến ít nhất 9 người bị thương, đồng thời gây hư hại cho hạ tầng năng lượng và các tòa nhà dân cư.
Tại thủ đô Kiev, UAV Nga đã gây ra hỏa hoạn tại các công trình cao tầng và làm một nhà trẻ bị hư hại. Ông Zelensky cáo buộc Nga ưu tiên "lợi dụng những ngày mùa đông lạnh giá nhất" để tấn công Ukraine hơn là theo đuổi biện pháp ngoại giao.
Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn ở thủ đô Kiev vào rạng sáng, giữa lúc nhiệt độ giảm xuống còn khoảng -20 độ C.
Loạt cuộc tập kích của Nga vào Kiev kể từ đầu năm đã khiến hàng trăm khu chung cư bị mất điện và hệ thống sưởi. Tính đến ngày 2/2, giới chức vẫn đang nỗ lực phục hồi hệ thống sưởi cho những khu chung cư này.
Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn ở thủ đô Kiev vào rạng sáng, giữa lúc nhiệt độ giảm xuống còn khoảng -20 độ C.
Loạt cuộc tập kích của Nga vào Kiev kể từ đầu năm đã khiến hàng trăm khu chung cư bị mất điện và hệ thống sưởi. Tính đến ngày 2/2, giới chức vẫn đang nỗ lực phục hồi hệ thống sưởi cho những khu chung cư này.
Người dân trú ẩn bên trong ga tàu điện ngầm, hiện được sử dụng làm nơi tránh bom.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cáo buộc Nga đã tích trữ tên lửa, UAV và chờ đến khi nhiệt độ xuống thấp để tiếp tục tấn công.
Người dân trú ẩn bên trong ga tàu điện ngầm, hiện được sử dụng làm nơi tránh bom.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cáo buộc Nga đã tích trữ tên lửa, UAV và chờ đến khi nhiệt độ xuống thấp để tiếp tục tấn công.
Tại thành phố lớn thứ hai Ukraine là Kharkov, Thị trưởng Ihor Terekhov cho biết hạ tầng năng lượng đã bị nhắm mục tiêu.
Đài truyền hình nhà nước Ukraine nói đòn đánh của Nga đã gây mất điện ở hai thành phố tại tỉnh Kharkov là Izium và Balakliia. Hai tòa nhà chung cư ở thành phố phía bắc Sumy cũng bị đánh trúng.
Tại thành phố lớn thứ hai Ukraine là Kharkov, Thị trưởng Ihor Terekhov cho biết hạ tầng năng lượng đã bị nhắm mục tiêu.
Đài truyền hình nhà nước Ukraine nói đòn đánh của Nga đã gây mất điện ở hai thành phố tại tỉnh Kharkov là Izium và Balakliia. Hai tòa nhà chung cư ở thành phố phía bắc Sumy cũng bị đánh trúng.
Đây là cuộc tấn công quy mô lớn đầu tiên của Nga sau khi cam kết "ngừng tập kích Kiev trong vòng một tuần" hết hạn vào ngày 1/2. Điện Kremlin tuần trước cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp đưa ra đề nghị này với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đàm phán.
Dù không ghi nhận cuộc tấn công quy mô lớn nào nhằm vào Kiev trong tuần trước, Ukraine cho biết Nga vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào các khu vực khác trên lãnh thổ nước này.
Đây là cuộc tấn công quy mô lớn đầu tiên của Nga sau khi cam kết "ngừng tập kích Kiev trong vòng một tuần" hết hạn vào ngày 1/2. Điện Kremlin tuần trước cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp đưa ra đề nghị này với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đàm phán.
Dù không ghi nhận cuộc tấn công quy mô lớn nào nhằm vào Kiev trong tuần trước, Ukraine cho biết Nga vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào các khu vực khác trên lãnh thổ nước này.
Phái đoàn Nga và Ukraine sắp tiến hành vòng đàm phán thứ hai tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), dự kiến tập trung vào vấn đề lãnh thổ, khúc mắc mà hai bên tới nay vẫn chưa đạt được đột phá. Nga muốn kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, trong khi Ukraine từ chối rút quân khỏi những khu vực còn kiểm soát ở vùng này.
Phái đoàn Nga và Ukraine sắp tiến hành vòng đàm phán thứ hai tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), dự kiến tập trung vào vấn đề lãnh thổ, khúc mắc mà hai bên tới nay vẫn chưa đạt được đột phá. Nga muốn kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, trong khi Ukraine từ chối rút quân khỏi những khu vực còn kiểm soát ở vùng này.
Theo Ngoại trưởng Sybiha, cả nỗ lực ngoại giao sắp diễn ra tại Abu Dhabi lẫn lời hứa của Tổng thống Putin với người đồng cấp Trump đều không thể ngăn Nga tiếp tục tấn công Ukraine.
Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục tăng cường áp lực lên Nga và hỗ trợ Ukraine tăng cường năng lực phòng không.
Theo Ngoại trưởng Sybiha, cả nỗ lực ngoại giao sắp diễn ra tại Abu Dhabi lẫn lời hứa của Tổng thống Putin với người đồng cấp Trump đều không thể ngăn Nga tiếp tục tấn công Ukraine.
Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục tăng cường áp lực lên Nga và hỗ trợ Ukraine tăng cường năng lực phòng không.
Phạm Giang (Ảnh: Reuters, AP, AFP)