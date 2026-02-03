Cảnh đổ nát tại Ukraine sau khi hứng hơn 500 tên lửa, UAV Nga

Không quân Ukraine thông báo Nga tối 2, sáng 3/2 phóng tổng cộng 71 tên lửa các loại và 450 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào lãnh thổ nước này. Các mục tiêu chính bao gồm tỉnh Kiev, Kharkov, Dnipropetrovsk, Vinnytsia và Odessa.

Lực lượng Ukraine đã bắn hạ hoặc áp chế 38 tên lửa và 412 UAV. Ít nhất 27 tên lửa cùng 31 phi cơ đã lọt qua lưới phòng không, đánh trúng 27 địa điểm. Mảnh vỡ từ UAV bị hạ rơi xuống 17 khu vực, thông tin về 6 tên lửa còn lại đang được làm rõ.

Trong ảnh là hỏa hoạn tại tòa nhà chung cư ở thủ đô Kiev sau cuộc tập kích của Nga.