Nga 'phóng liên tiếp hơn 30 tên lửa Iskander-M', Kiev rung chuyển

Nga tiến hành đòn tập kích hiệp đồng dữ dội, huy động hàng chục tên lửa Iskander-M, nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều thành phố lớn ở Ukraine.

Giới chức Ukraine cho biết quân đội Nga rạng sáng nay tập kích thủ đô Kiev và nhiều thành phố lớn nhất nước này. Nhân chứng tại Kiev nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn sau nửa đêm, khi tên lửa và máy bay không người lái (UAV) Nga nhắm tới các mục tiêu tại khu vực.

Tymur Tkachenko, lãnh đạo cơ quan quân sự Kiev, thông báo một số tòa chung cư, một cơ sở giáo dục và một tòa nhà thương mại ở các quận bờ đông sông Dnieper đã bị hư hại. Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko nói một trường mẫu giáo bị cháy, trong khi một tòa nhà không có dân sinh sống cũng bị trúng đòn.

Nga phóng loạt tên lửa vào Ukraine sau khi hết cam kết dừng tập kích Loạt tiếng nổ khi tên lửa Iskander-M lao xuống thành phố Dnipro, Ukraine. Video: X/AMK Mapping

UAV và tên lửa Nga liên tiếp lao xuống mục tiêu tại thành phố Kharkov, đô thị lớn thứ hai Ukraine, khiến ít nhất hai người bị thương, theo thị trưởng Ihor Terekhov. Đài truyền hình Ukraine Suspilne đưa tin nhiều vụ nổ xảy ra ở thành phố miền trung Dnipro và tỉnh Sumy ở miền bắc, chưa rõ thiệt hại liên quan.

"Lực lượng Nga đã phóng liên tiếp 32 tên lửa đạn đạo Iskander-M, mức kỷ lục trong một đòn đánh, cùng với đó là 9 tên lửa hành trình siêu thanh Kh-22/32 và hai tên lửa siêu vượt âm Zircon", AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, cho hay.

Tài khoản này nhận định hai tên lửa đã bị bắn rơi trên bầu trời Kiev, nhưng chưa rõ là Iskander-M hay là tên lửa phòng không S-300/S-400 hoán cải. "Trong số mục tiêu bị tập kích có trạm biến áp 750 kV Kiev, nhà máy điện - nhiệt CHP-4 và CHP-5 ở Kiev, nhà máy điện Prydniprovska tại Dnipro và TEC-5 ở Kharkov", AMK Mapping nói thêm.

Đường bay của tên lửa Nga trong vụ tập kích ngày 3/2. Đồ họa: X/AMK Mapping

Bộ tư lệnh không quân Ukraine chưa công bố thống kê hoạt động chiến đấu. Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa lên tiếng về thông tin.

Đây là cuộc tấn công quy mô lớn đầu tiên của Nga sau khi cam kết "ngừng tập kích Kiev trong một tuần" kết thúc hôm 1/2. Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm 2/2 nói rằng quân đội Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo Iskander-M và 171 UAV nhằm vào nước này, trong đó 157 phi cơ bị bắn hạ.

Điện Kremlin tuần trước cho biết thỏa thuận ngừng tấn công Kiev trong một tuần do Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp đề xuất với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán.

Ông Trump ngày 29/1 thông báo ông Putin đã đồng ý với đề xuất "ngừng không kích Kiev và các thành phố khác của Ukraine trong một tuần" do thời tiết giá rét cực đoan. Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ tin tưởng lãnh đạo Nga sẽ tôn trọng cam kết.

UAV lao vào một tòa nhà tại thủ đô Kiev, Ukraine ngày 3/2. Ảnh: Reuters

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AFP, AP)