Nga phóng lượng Iskander-M nhiều kỷ lục vào Ukraine trong một đêm

Quân đội Ukraine cho biết Nga tập kích nước này bằng hơn 500 UAV và tên lửa trong đêm, tuyên bố bắn hạ 450 mục tiêu các loại.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm nay cho biết Nga đã tập kích nước này bằng 4 tên lửa siêu vượt âm Zircon hoặc diệt hạm siêu thanh P-800 Oniks, 32 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M hoặc phòng không S-300 hoán cải, 7 quả đạn diệt hạm siêu thanh Kh-22/32, 28 tên lửa hành trình Kh-101 và Iskander-K, cùng 450 máy bay không người lái (UAV) các loại.

Mục tiêu tấn công chính là tỉnh Kiev, Kharkov, Dnipropetrovsk, Vinnytsia và Odessa.

Nga 'phóng hơn 30 tên lửa Iskander-M liên tiếp', Kiev rung chuyển Tiếng nổ khi tên lửa lao xuống thủ đô Kiev của Ukraine rạng sáng 3/2. Video: X/AMK Mapping

"Các đơn vị phòng không Ukraine đã hạ 4 tên lửa Zircon/Oniks, 11 quả đạn Iskander-M/S-300, ba tên lửa Kh-22/Kh-32, 20 tên lửa Kh-101/Iskander-K và 412 UAV các loại. 27 tên lửa và 31 UAV đã đánh trúng 27 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống 17 khu vực. Chúng tôi đang làm rõ thông tin về 6 tên lửa còn lại", cơ quan này cho hay, nhưng không nêu rõ chủng loại.

Đây là cuộc tập kích hiệp đồng sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo Iskander-M nhất kể từ đầu xung đột. Mức cao nhất được ghi nhận trước đó là hồi tháng 10/2025, khi lực lượng Nga phóng 26 tên lửa Iskander-M nhằm vào các mục tiêu tại Ukraine.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, nhận định trạm biến áp 750 kV "Kiev" đã trúng hàng loạt tên lửa Zircon và Kh-32, trong khi 6 quả đạn Iskander-M đánh vào nhà máy điện - nhiệt CHP-4 và CHP-5 cũng ở tỉnh này. Nhà máy nhiệt điện Trypillya ở tỉnh Kiev bị tập kích bằng tên lửa Kh-32 và Kh-101.

Một trong các mục tiêu chịu đòn nặng nhất là nhà máy điện Prydniprovska ở tỉnh Dnipropetrovsk, khi phải hứng khoảng 18 tên lửa Iskander-M. Một tên lửa Iskander-M cũng nhắm tới mục tiêu chưa xác định gần thành phố Pavlograd ở tỉnh này.

Trạm biến áp 330 kV "Bar" và "S/S Vynnytska" ở tỉnh Vinnytsia trúng nhiều tên lửa Kh-101 và Iskander-K, trong khi nhà máy điện - nhiệt TEC-5 và nhà máy điện Zmivska ở tỉnh Kharkov trở thành mục tiêu của một số tên lửa Iskander-M.

Đường bay của tên lửa và UAV Nga trong vụ tập kích ngày 3/2. Đồ họa: X/MonitorWar

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cáo buộc Nga "tích trữ UAV, tên lửa và chờ nhiệt độ giảm xuống" để tấn công Ukraine. Ông kêu gọi các nước đồng minh tăng cường năng lực phòng không và củng cố hạ tầng năng lượng cho Ukraine, cũng như gia tăng áp lực lên Nga.

Nhiệt độ ngày 3/2 tại thủ đô Kiev là -17 độ C và ở Kharkov, đô thị lớn thứ hai Ukraine, là -23 độ C.

Bộ trưởng Tái thiết Ukraine Oleksy Kuleba thông báo hơn 1.100 ngôi nhà tại Kiev đã bị mất hệ thống sưởi ấm sau vụ tập kích. Giới chức thành phố Kharkov thông báo phải giảm công suất và cắt hệ thống sưởi của 800 hộ gia đình để ngăn toàn bộ mạng lưới bị đóng băng, đồng thời kêu gọi người dân đến những nơi trú ẩn trong thành phố nếu cần sưởi ấm.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Cuộc tập kích diễn ra sau khi cam kết "ngừng tập kích Kiev trong một tuần" của Nga kết thúc hôm 1/2. Điện Kremlin tuần trước cho biết thỏa thuận ngừng tấn công Kiev trong một tuần do Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp đề xuất với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán.

Tên lửa Iskander-M khai hỏa tại thao trường Kapustin Yar, Nga tháng 3/2018. Ảnh: BQP Nga

Chuyên gia Ukraine cảnh báo tên lửa đạn đạo sẽ trở thành một trong những thách thức lớn nhất mà Kiev phải đối mặt năm nay, khi Moskva tập trung tăng cường sử dụng loại vũ khí này trong các đòn tập kích.

Các nước phương Tây đã viện trợ cho Ukraine nhiều hệ thống phòng không hiện đại, trong đó uy lực nhất là Patriot, SAMP/T, IRIS-T và NASAMS. Những hệ thống Patriot Ukraine được trang bị tên lửa PAC-3 MSE hiện đại nhất do Mỹ sản xuất, có giá trung bình 4 triệu USD mỗi quả và khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 60 km.

Tuy nhiên, các tổ hợp phòng không Ukraine đã nhiều lần rơi vào tình trạng quá tải và cạn kiệt đạn dược, nhiều khẩu đội cũng bị Nga tập kích và phá hủy. Nga còn liên tục nâng cấp tên lửa đạn đạo Iskander-M và triển khai "tên lửa xác sống" từ tổ hợp S-300, nhằm gây thêm khó khăn cho lưới phòng thủ của Ukraine.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)