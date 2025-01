Cảnh đổ nát sau trận động đất 6,8 độ ở Tây Tạng

Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, nhiệt độ ban ngày ở Dingri vào khoảng -8 độ C và sẽ giảm xuống -18 độ C trong buổi tối. Dự báo trời nắng trong ba ngày tới, nhiệt độ thấp nhất dao động từ -18 độ C tới -14 độ C.