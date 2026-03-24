Cảnh đổ nát ở khu phố Israel sau loạt tên lửa Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm nay phát cảnh báo Iran phóng loạt tên lửa nhằm vào nước này, đồng thời cho biết một số địa điểm ở miền trung Israel trúng đòn tập kích.

Các đợt tập kích diễn ra sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tiếp tục không kích Iran, bất chấp Mỹ thông báo sẽ đàm phán với nước này.

Trong ảnh, khói bốc lên sau khi tên lửa Iran lao xuống thành phố Tel Aviv ở miền trung Israel. Giới chức Tel Aviv cho biết ít nhất 4 địa điểm tại thành phố đã trúng tên lửa.