Cảnh đổ nát ở khu phố Israel sau loạt tên lửa Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm nay phát cảnh báo Iran phóng loạt tên lửa nhằm vào nước này, đồng thời cho biết một số địa điểm ở miền trung Israel trúng đòn tập kích.
Các đợt tập kích diễn ra sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tiếp tục không kích Iran, bất chấp Mỹ thông báo sẽ đàm phán với nước này.
Trong ảnh, khói bốc lên sau khi tên lửa Iran lao xuống thành phố Tel Aviv ở miền trung Israel. Giới chức Tel Aviv cho biết ít nhất 4 địa điểm tại thành phố đã trúng tên lửa.
Tên lửa đánh trúng khu dân cư, làm sập mặt tiền của tòa nhà ba tầng, khoét hố sâu trên mặt đường.
Thị trưởng Tel Aviv, Ron Huldai, nói với phóng viên rằng tòa nhà đã bị trúng "đòn tấn công trực diện".
IDF cho hay Iran đã phóng 7 đợt tên lửa nhằm vào Israel trong vòng chưa đầy 10 tiếng.
Lực lượng an ninh và cứu hộ cứu nạn Israel tại hiện trường.
Theo một số cơ quan truyền thông Israel, cảnh sát cho rằng thiệt hại có thể do một tên lửa mang đầu đạn chùm gây ra. Loại tên lửa này được trang bị 3-4 đầu đạn, mỗi đầu đạn chứa khoảng 100 kg thuốc nổ, gây thiệt hại diện rộng trong khu vực.
Nhân viên cứu hộ bên trong căn nhà bị hư hại ở Tel Aviv.
Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đang tìm kiếm những người dân bị mắc kẹt trong một tòa nhà và đã phát hiện một số người đang trú ẩn trong một tòa nhà bị hư hại khác.
Nhiều ôtô đậu trên đường bị cháy rụi hoặc hư hỏng nặng khi tên lửa Iran rơi xuống gần đó. Một chiếc xe bị sóng xung kích hất văng, nằm chắn ngang đường.
Các quan chức cho biết 6 người bị thương trong đòn tập kích của Iran, do hít phải khói sau đám cháy nhỏ do vụ nổ gây ra. Họ được điều trị tại bệnh viện và đã được xuất viện.
Hiện trường vụ tập kích tên lửa ngày 24/3 tại Tel Aviv, Israel. Video: X/GLZ Radio
Nhà cửa và xe cộ bị hư hại do tên lửa Iran.
Cảnh sát cho biết đã triển khai các đội xử lý bom mìn đến "một số địa điểm bị ảnh hưởng" ở Tel Aviv, dường như để tìm kiếm những đầu đạn con chưa nổ.
Mặt tiền của tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn.
Quân đội Israel cho biết họ đánh chặn được hơn 90% hỏa lực tới từ Iran và thường xuyên nhắc nhở người dân tìm nơi trú ẩn trong thời gian báo động, vì hệ thống phòng thủ tên lửa không phải "kín kẽ tuyệt đối".
Ba tuần oanh tạc dữ dội của Mỹ - Israel dường như không làm suy yếu khả năng trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Theo các cuộc họp kín giữa quan chức quốc phòng với quốc hội Mỹ tuần trước, Iran vẫn có thể còn tới 50% kho tên lửa và bệ phóng được cất giấu trong các hầm ngầm.
Chiến sự tới nay đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, trong khi triển vọng đàm phán về lệnh ngừng bắn chưa thực sự rõ ràng.
Huyền Lê (Theo AFP, AP)