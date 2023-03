Cảnh đìu hiu ở An Đông Plaza khi gần 2.700 sạp đóng cửa

Năm 2014, ban quản lý An Đông Plaza cũng từng tăng giá thuê sạp lên gấp 8 lần so với giai đoạn 10 năm trước khiến tiểu thương phản đối. Sau đó, hai bên đã cùng nhau thỏa thuận lại mức giá hợp lý.

An Đông Plaza do Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông Plaza (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) quản lý. Tòa nhà được xây dựng từ 2004, cao 22 tầng nhưng chỉ có 5 tầng kinh doanh giày dép, mỹ phẩm, vàng bạc, đồ trang trí. Mỗi sạp ở đây đang có giá thuê từ 1,3-2,5 tỷ đồng cho 5 năm.