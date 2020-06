Cảnh đẹp Việt Nam trong cuộc thi ảnh quốc tế

Cuộc thi Vẻ đẹp thế giới Beauty2020, được tổ chức bởi Agora - ứng dụng chia sẻ ảnh nổi tiếng, từ 1 - 15/5. Trong 18.920 tác phẩm được gửi về cuộc thi, chỉ có 50 bức ảnh đi tiếp vào vòng chung kết. Từ đó chọn ra một bức ảnh đẹp nhất, giành giải thưởng 1.000 USD.

Phía trên là tác phẩm Cầu nguyện trên dòng sông, của tác giả Khổng Hoàng Giang, được chụp trên sông Như Ý, Thừa Thiên Huế vào tháng 7/2019. Vào các dịp lễ lớn hoặc rằm tháng 7, lễ cầu siêu, cầu an, người Huế thường thả đèn hoa đăng trên sông để cầu an, cầu may mắn.

Tác giả cho biết, đây là lần thứ 2 anh đến Huế chụp ảnh, vì ấn tượng với vẻ đẹp thơ mộng, yên bình và con người thân thiện, nhẹ nhàng của cố đô. "Lần đầu chụp hoa đăng mình thấy rất thú vị, người ta thường thả hoa đăng để cầu an và mình cũng cảm thấy lòng bình an và nhẹ nhàng hơn", anh nói.