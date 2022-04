Cảnh con đoạn tuyệt mẹ trong 'Thương ngày nắng về' gây xúc động

Cảnh Vân Trang trả chiếc vòng, cắt đứt quan hệ với mẹ đẻ trong phần hai "Thương ngày nắng về" khiến nhiều khán giả khóc.

Sau gần ba tháng kết thúc phần một, phần hai của phim lên sóng thu hút sự chú ý của khán giả, với hàng triệu lượt xem và bình luận. Phim hiện phát sóng sáu trên tổng số 47 tập, tập trung giải quyết tình tiết còn bỏ ngỏ ở phần một là mối quan hệ giữa Vân Trang (Huyền Lizzie) và mẹ đẻ Kim Nhung (Minh Hòa).

Trước đó, bà Nhung bỏ con gái cho người khác nuôi từ khi còn nhỏ rồi đi biệt xứ. Sau này, cả hai làm việc cùng công ty nhưng bà không nhận ra con. Kim Nhung luôn tìm cách chèn ép, sỉ nhục Vân Trang vì cho rằng cô sẽ chiếm vị trí của bà. Vân Trang nhận ra mẹ nhưng giấu kín mọi chuyện.

Ở phần hai, mâu thuẫn của cả hai tiếp tục tăng cao. Trong tập sáu (phát sóng tối 13/4), Kim Nhung nghi ngờ Vân Trang trộm đồ, nhiều chiêu trò. Vân Trang quyết định tiết lộ thân phận bằng cách trả lại chiếc vòng - kỷ vật của mẹ trước khi bỏ đi - cho bà Nhung. Cô tuyên bố nghỉ việc, chấm dứt đoạn "nghiệt duyên". Dưới cơn mưa, cô nhớ lại khoảnh khắc bị bỏ rơi và khóc vì tủi thân. Bà Nhung hoảng hốt khi nhận ra con gái và rơi nước mắt vì ân hận.

Trích đoạn tập 6 - phần 2 "Thương ngày nắng về" Trích đoạn Vân Trang trả vòng, đoạn tuyệt quan hệ với mẹ đẻ. Video: VTVGo

Phân cảnh thu hút hơn 1,4 triệu lượt xem sau 10 giờ đăng trên Facebook, cùng hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Đa phần khán giả nói xúc động, rơi nước mắt khi xem phim. Tài khoản Bích Hương viết: "Đoạn phim cảm xúc dâng trào khiến tôi xem đi xem lại mấy lần vẫn khóc. Cảnh Vân Trang khóc dưới mưa đan xen hình ảnh lúc mẹ bỏ đi khi còn nhỏ đau lòng thực sự. Cảnh giằng xé nội tâm của bà Nhung khi nhận ra con cũng rất xuất sắc".

Khán giả Trần Thoa bình luận: "Khi Vân Trang trả vòng và nói có chăng chỉ là nghiệp duyên, tôi xúc động rơi nước mắt. Người mẹ mong đợi bao nhiêu lại đối xử cay nghiệt với mình hết lần này đến lần khác. Đây là một trong những phân cảnh hay nhất phim".

Diễn xuất tự nhiên của các diễn viên cũng góp phần tạo nên thành công cho phim. Huyền Lizzie khắc họa được nỗi tủi hờn, thất vọng của đứa con phải cắt đứt quan hệ với mẹ vì tổn thương qua từng biểu cảm trên gương mặt. Minh Hòa diễn tả được sự ngỡ ngàng và day dứt khi nhận ra con gái bằng ánh mắt và cử chỉ miệng.

Huyền Lizzie cho biết phân cảnh tốn nhiều sức lực nhưng được cô yêu thích nhất. Diễn viên phải dầm mưa, quỳ dưới nền gạch suốt bốn giờ đồng hồ do êkíp quay đi quay lại ở nhiều góc để đảm bảo chất lượng. Thời điểm quay phim là mùa đông, mưa ướt khiến Huyền Lizzie run rẩy vì lạnh. "Dù rất vất vả, càng diễn cảm xúc càng tràn về mạnh mẽ. Tôi cố gắng đưa mình vào nhân vật, cảm nhận được nỗi đau, tủi hờn của đứa con thấy mình bị bơ vơ ngay trước mặt mẹ đẻ. Cũng may êkíp hỗ trợ đệm lót để tôi không bị tổn thương đầu gối do quỳ lâu dưới nền gạch", cô nói.

Bà Kim Nhung ngỡ ngàng khi nhận ra con gái. Ảnh: VFC

Chuyện phim còn xoay quanh cuộc sống, mối quan hệ giữa bà Nga (NSƯT Thanh Quý), vợ chồng con gái Vân Khánh (Lan Phương). Nhìn thấy bà Nga đi chơi với bạn khác giới, Khánh cho rằng mẹ muốn yêu đương tuổi già. Cô phản đối vì cho rằng mẹ đã lớn tuổi, hành động không phù hợp khiến các con xấu hổ. Thái độ của Khánh khiến bà Nga tức giận, tát con. Khi về nhà, cô lại bị mẹ chồng mắng mỏ vì không biết chăm sóc chồng đang ốm, khiến Khánh rơi nước mắt vì tủi thân.

Thương ngày nắng về do Bùi Tiến Huy, Vũ Trường Khoa đạo diễn, xoay quanh cuộc sống của bà Nga và ba con: Vân Khánh, Vân Trang, Vân Vân (Ngọc Huyền). Bà Nga vất vả từ thời trẻ, chồng mất sớm, một mình bán bún riêu nuôi các con khôn lớn. Bà lắm điều, hay kể lể nhưng tần tảo, luôn yêu thương con hết mực.

Hiểu Nhân