Canh chua cá bớp ngon đúng điệu

Canh chua cá bớp không chỉ là món ăn ngon lành, thanh mát trong ngày hè nóng nực mà còn rất hợp mỗi khi đông về. Món ăn có vị chua thanh của nước dùng, vị ngọt nhẹ trong từng thớ cá chắc mềm. Bạn có thể làm canh ăn với cơm hoặc dùng kèm bún cũng rất hợp.

Cá bớp nấu chua khá bổ dưỡng, bổ sung nhiều vitamin, đặc biệt là vitamin C cùng nhiều chất dinh dưỡng khác rất tốt cho sức khỏe. Bạn đang muốn thay đổi thực đơn bữa ăn gia đình mình bằng một món canh chua nhưng chưa biết cá gì nấu canh chua ngon? Vậy thì còn chần chừ gì, cùng xắn tay áo vào bếp trổ tài ngay thôi.

Canh chua cá bóp dùng nóng với cơm trắng nước mắm ớt ngon đúng điệu.

Nguyên liệu:

- Cá bớp: khoảng 2 lát.

- Thơm, bạc hà, đậu bắp, giá, me, rau om, 2 quả cà chua.

- Hành tím, ớt trái.

- Gia vị: nước mắm, hạt nêm, đường, bột ngọt, muối, tiêu, dầu ăn.

Cách nấu:

Sơ chế nguyên liệu:

- Cá bớp mua về rửa sạch, để ráo. Ướp cá với 1 ít tiêu, hạt nêm và nước mắm. Để tầm 3 phút cho cá thấm gia vị.

- Cà chua rửa sạch, cắt múi cau. Thơm rửa sạch gọt vỏ, bỏ mắt, cắt lát vừa ăn. Đậu bắp rửa sạch, cắt xéo thành miếng dài. Bạc hà tước vỏ rửa sạch, cắt xéo thành miếng dài. Giá rửa sạch, để ráo.Tương tự ớt ta cũng rửa sạch, cắt nhỏ. Rau om, bỏ lá sâu, rửa sạch, cắt nhỏ.

- Hành tím, lột vỏ, băm nhỏ.

- Me lấy nước sôi nóng đổ vào chén, dùng nước nóng này dầm dầm lấy nước cốt me rồi vớt bỏ hột me ra.

Chế biến:

- Cho một ít dầu ăn vào nồi, dầu nóng cho hành tím vào phi thơm, sau đó cho cà chua vào, đảo đều.

- Cho cá bớp vào chung với cà chua, đảo đều và nhẹ tay để cá ngấm vị cà chua nhưng không bị nát và để cá vừa chắc thịt hơn, khử mùi tanh.

- Cho nước sôi vào nồi, nhớ phải là nước sôi bạn nhé. Cho tiếp thơm vào chung rồi đậy nắp lại để tầm 5 phút.

- Nước sôi, bạn cho đậu bắp, bạc hà, ớt và giá vào chung. Thêm nước cốt me vào. Nêm nếm cho vừa ăn. Trước khi tắt bếp bạn rắc lên trên rau om.

- Cho canh chua cá bóp ra tô lớn, dùng nóng với cơm trắng và một số món ăn phụ khác. Pha thêm một chén nước mắm ớt để dùng chung với cá.

Độc giả Thanh Thoa