Cảnh chợ ở Hà Nội đầu thế kỷ 20

Gánh hàng nông sản ở chợ Bưởi. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I sưu tầm

Nơi đây cùng chợ Mơ là đại diện cho mô hình chợ họp theo phiên. Ông Paul Bourde từng mô tả: "Trên những con đường nhỏ hẹp, gập ghềnh, sự náo nhiệt vốn đã rất lớn vào ngày thường lại càng lớn hơn vào những ngày phiên chợ".