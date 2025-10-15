Cảnh chợ ở Hà Nội đầu thế kỷ 20

Hình ảnh chợ Lợn ở phố Đường Thành đầu thế kỷ 20 được giới thiệu trong ấn phẩm về quá trình phát triển của chợ Đồng Xuân, ra mắt hôm 8/10. Ảnh: Sách ''Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức''
Từ xưa, Hà Nội là nơi buôn bán tấp nập nên được gọi là Kẻ Chợ. Trong hình là chợ bán tre nứa trên sông Hồng xưa. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I sưu tầm
Chợ trên phố Hàng Tre. Ảnh: Sách ''Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức''
Theo nhà báo Paul Bourde, cuối thế kỷ 19, Hà Nội ''không có chợ mái che, cũng không có nơi quy định để họp chợ. Cả thành phố biến thành một cái chợ mênh mông ngoài trời''.
Hành lang sau chợ Đồng Xuân. Ảnh: Edgard Imbert
Tài liệu của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I cho biết sau khi Hà Nội trở thành nhượng địa của Pháp, các chợ có mái che được xây dựng. Quy định thuế chợ, bán hàng rong cũng lần lượt được ban hành.
Một chợ bán rau đầu thế kỷ 20. Ảnh: ECPAD
Chợ Bưởi trong một ngày họp phiên năm 1926. Chợ thuộc làng Yên Thái, mỗi tháng sẽ họp sáu phiên vào các ngày 4, 9. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I sưu tầm
Gánh hàng nông sản ở chợ Bưởi. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I sưu tầm
Nơi đây cùng chợ Mơ là đại diện cho mô hình chợ họp theo phiên. Ông Paul Bourde từng mô tả: "Trên những con đường nhỏ hẹp, gập ghềnh, sự náo nhiệt vốn đã rất lớn vào ngày thường lại càng lớn hơn vào những ngày phiên chợ".
Nhóm phụ nữ bán gạo tại chợ Bưởi. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I sưu tầm
Cảnh buôn bán trên phố. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I sưu tầm
Nhà báo Paul Bourde từng viết: ''Cứ sáu ngày lại có một phiên chợ Hà Nội. Lái buôn, thợ thủ công đủ loại từ các làng mạc xung quanh kéo tới. Mặt phố tràn ngập người''.
Phương Linh