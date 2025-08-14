Cành cây gãy đè trúng ôtô và người đi đường ở Hà Nội

Một cành cây lớn trên đường Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt) gãy đổ trong cơn mưa giông, đè trúng một ôtô 4 chỗ đỗ ven đường và một người đi xe máy.

Khoảng 12h30 ngày 14/8, tài xế xe máy công nghệ đi ngang qua bị cành cây đổ trúng. Người dân xung quanh chạy ra đỡ nạn nhân đứng dậy; anh chỉ bị xây xát nhẹ. Chiếc ôtô 4 chỗ đỗ ven đường bị cành cây ngã vào cũng không hư hỏng nặng.

Thời điểm này trời có mưa lớn kèm theo gió mạnh. Cành gãy có hiện tượng bị mục. Lực lượng chức năng đã cưa cành, di dời khỏi hiện trường lúc 13h30.

Cành cây đổ đè trúng nam tài xế. Ảnh: Dương Tuấn

Từ 11h45, Hà Nội xuất hiện mây đen, sau đó mưa giông kèm sấm chớp kéo dài hơn một giờ, gây ngập cục bộ tại một số tuyến phố như Tân Mai, Triều Khúc, Yên Xá. Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ dự báo trong 1-3 giờ tiếp theo, khu vực Hà Nội và lân cận tiếp tục có mưa vừa đến to, lượng mưa 20-40 mm, có nơi cao hơn.

Một đoạn phố Tân Mai ngập sau cơn mưa. Ảnh: Việt An

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ 14 đến 18/8, Hà Nội duy trì mưa giông, trong đó 15-17/8 có thể mưa vừa, mưa to, nhiệt độ 30-33 độ C; từ 19-24/8 tiếp tục có mưa, chưa xuất hiện nắng nóng.

Việt An