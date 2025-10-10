Cảnh buôn bán ở chợ Đồng Xuân hơn 100 năm trước

Theo tài liệu, chợ Đồng Xuân vốn có từ trước những năm 1888, ở vị trí cũ là phía Nam sông Tô Lịch chảy từ phố Hàng Cá dọc theo Ngõ Gạch. Năm 1889, Pháp cho lấp sông Tô Lịch và hồ Thái Cực, dồn hai chợ Bạch Mã và Cầu Đông vào chung khu đất trống cạnh đình Đồng Xuân. Lúc đầu họ rào tre nứa xung quanh bãi, họp chợ bên trong, có người thu vé ở cổng.

Các hình ảnh thuộc nhiều nguồn như bảo tàng Pháp, sưu tập cá nhân, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, được giới thiệu trong sách Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức, khái quát sự phát triển của chợ trước và sau năm 1954, ra mắt hôm 8/10 tại Hà Nội.