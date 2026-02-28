Cảnh báo xu hướng 'ăn qua màng bọc thực phẩm' để giảm cân

Nhiều người trẻ đang theo đuổi trào lưu dùng màng bọc nilon bọc thức ăn rồi nhai để giảm cân, bất chấp những cảnh báo nguy hiểm về thể chất và tâm lý.

Được gọi là phương pháp "ăn nhựa" (plastic-eating) hay "ăn kiêng bằng màng bọc". Xu hướng này đang thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, X và Douyin.

Cách thực hiện của trào lưu này là bọc thức ăn trong màng nilon, đưa vào miệng nhai để cảm nhận hương vị, sau đó nhả toàn bộ ra ngoài. Những người ủng hộ tin rằng thao tác nhai sẽ "đánh lừa" não bộ, tạo cảm giác no ảo mà cơ thể không thực sự nạp calo, giúp kiểm soát cân nặng nhanh chóng.

Một cô gái ăn qua màng bọc thực phẩm. Ảnh: India Times

Tuy nhiên, dưới góc nhìn y khoa, hành động này mang lại nhiều rủi ro. Tiến sĩ Kapil Sharma, Giám đốc khoa Tiêu hóa tại Bệnh viện Đa khoa Yatharth (Ấn Độ) khẳng định không có cơ sở khoa học nào cho thấy việc "nhai rồi nhổ" giúp giảm cân.

"Để cơ thể xử lý calo, thức ăn buộc phải đi vào hệ tiêu hóa. Việc nhai mà không nuốt không làm thay đổi sự cân bằng năng lượng hay giảm lượng mỡ trong cơ thể", ông giải thích.

Về mặt thể chất, bác sĩ Sharma cảnh báo việc nhai màng bọc thực phẩm dễ dẫn đến nguy cơ nghẹt thở hoặc hóc dị vật. Lực ma sát khi nhai cũng khiến các hạt vi nhựa và hóa chất độc hại bong ra, hòa vào nước bọt đi thẳng vào đường tiêu hóa.

Đáng lo ngại hơn cả là những hệ lụy về sức khỏe tâm thần. Tiến sĩ Munia Bhattacharya, chuyên gia tâm lý học lâm sàng, nhận định thói quen này có nét tương đồng rõ rệt với chứng rối loạn ăn uống.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, trào lưu này đặc biệt nguy hiểm với thanh thiếu niên vì tạo ra một ảo giác kiểm soát bản thân giả tạo. Khi việc ăn uống - vốn là nhu cầu nuôi dưỡng cơ thể - bị biến thành một "màn trình diễn", đó là dấu hiệu của những tổn thương tâm lý sâu sắc cần được can thiệp.

"Việc cố ý nhai rồi nhả thức ăn sẽ gieo vào não bộ sự liên kết giữa việc ăn uống với cảm giác tội lỗi. Theo thời gian, thói quen này làm gián đoạn các tín hiệu đói - no tự nhiên, đẩy người thực hiện vào tình trạng ám ảnh về hình thể", bà phân tích.

Sự kỳ quặc, cực đoan và kịch tính chính là lý do khiến trào lưu ăn kiêng bằng màng bọc nilon lan truyền chóng mặt. Trong thế giới mạng xã hội, những hình ảnh gây sốc thường dễ thu hút người xem hơn là những lời khuyên y tế khô khan.

Bác sĩ Sharma nhấn mạnh kiểm soát cân nặng an toàn phải được xây dựng dựa trên chế độ dinh dưỡng cân bằng và tập luyện đều đặn. "Không có đường tắt nào cho việc giảm cân, nhất là qua những lớp màng bọc nilon độc hại", ông nói.

Trào lưu ăn qua màng bọc thực phẩm để giảm cân Video ăn bằng màng bọc thực phẩm để giảm cân. Nguồn: India Times

