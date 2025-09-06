Cảnh báo về 'ma cà rồng' hút điện trong nhà

Năng lượng lãng phí ngầm từ các thiết bị vẫn cắm điện hoặc để ở chế độ chờ có thể làm tăng hóa đơn tiền điện và ảnh hưởng tới môi trường.

Các thiết bị điện tử vẫn cắm sạc khi pin đầy có thể trở thành nguồn năng lượng ma. Ảnh: Bacho Photo

Trong tình trạng đèn tắt, cả ngôi nhà yên tĩnh dường như không có gì đang hoạt động, điện vẫn âm thầm chảy qua các ổ cắm. Sự tiêu hao ngầm này được gọi là năng lượng ma hay năng lượng ma cà rồng. Đây là năng lượng được sử dụng bởi các thiết bị điện tử khi không sử dụng. Ngay cả chỉ sử dụng một số giờ nhất định trong ngày, chế độ "tắt nhưng sẵn sàng" hoặc "chờ" của các thiết bị điện tử hiện đại khiến chúng vẫn tiêu hao điện vào những giờ còn lại. Điều này có thể góp phần đáng kể vào tổng lượng điện sử dụng của hộ gia đình trong một tháng hoặc một năm.

Điện bị lãng phí xuất phát từ việc để thiết bị cắm điện khi không sử dụng như sạc điện thoại, lò vi sóng, TV và máy chơi game. Theo Alexis Abramson, hiệu trưởng Trường Khí hậu Columbia, điện năng lãng phí theo cách này chiếm khoảng 5-10% năng lượng sử dụng trong gia đình, tùy vào yếu tố như tuổi thọ của thiết bị.

Năng lượng ma phụ thuộc vào từng loại hệ thống và mức độ cải tiến của chúng theo thời gian. Ví dụ, theo Matt Malinowski, giám đốc chương trình xây dựng tại Hội đồng Mỹ về nền kinh tế tiết kiệm năng lượng, TV kết nối Internet và có tính năng đánh thức thông minh cho phép chúng tương tác với điện thoại và thiết bị khác có thể tiêu thụ tới 40 watt điện vào những giờ không bật, gấp gần 40 lần so với TV thông thường.

Năm 2009, Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Quốc gia Mỹ (NRDC) tiến hành nghiên cứu về tác động của năng lượng ma đến tổng lượng năng lượng sử dụng của một hộ gia đình Mỹ trung bình và phát hiện rằng nó chiếm khoảng 10% hóa đơn tiền điện. Tuy nhiên, trong nghiên cứu năm 2015, NRDC nhận thấy khoảng 23% năng lượng của một hộ gia đình bị lãng phí do sử dụng năng lượng ma, tăng 13% trong thời gian chỉ 6 năm.

Năng lượng ma ngày càng tăng do danh sách thiết bị điện tử ở trạng thái "không hoạt động nhưng sẵn sàng" ngày càng mở rộng, bao gồm máy pha cà phê lập trình sẵn, máy chơi game, máy giặt, máy sấy có bảng điều khiển điện tử, lò vi sóng, TV thông minh, hộp cáp, hệ thống âm thanh, máy tính, sạc laptop và điện thoại di động, máy in, đồng hồ radio, camera an ninh và sạc pin.

Với nhu cầu tiện lợi ngày càng mạnh mẽ, các nhà sản xuất cạnh tranh để trở nên sáng tạo và cung cấp sự hài lòng tức thì cho khách hàng để duy trì hoặc tăng thị phần, thông qua sửa đổi thiết bị nhằm đáp ứng theo hoặc vượt quá mong đợi của người tiêu dùng. Kết quả là thiết bị điện tử tiêu thụ năng lượng ngay cả khi dường như đang tắt.

Năng lượng ma cũng góp phần vào biến đổi khí hậu vì điện năng tiêu thụ bởi thiết bị không sử dụng có thể làm tăng nhu cầu điện từ nguồn phát thải khí nhà kính. Theo Aidan Charron, phó giám đốc Ngày Trái Đất Toàn cầu, dù con số có thể nhỏ khi nhìn vào hóa đơn tiền điện, tác động môi trường của năng lượng ma rất đáng kể khi nhân theo số hộ gia đình trên toàn quốc.

Giảm thiểu năng lượng ma có thể giúp giảm mức tiêu thụ điện, vừa tốt cho môi trường vừa tiết kiệm hóa đơn tiền điện. Giải pháp đơn giản nhất là rút phích cắm thiết bị khi không sử dụng. Tuy nhiên, rút phích cắm mọi thiết bị sử dụng điện mỗi ngày không thực sự khả thi. Ví dụ, trong nhà bếp, lò vi sóng thường đứng đầu danh sách lãng phí năng lượng ma do hiển thị đồng hồ kỹ thuật số 24 giờ một ngày. Do đó, người sử dụng cần dành thời gian để xác định thiết bị hợp lý nhất để rút phích cắm khi không sử dụng.

Charron khuyến khích rút phích cắm sạc điện thoại và thiết bị khác khi pin đã sạc đầy, tiếp theo là rút phích cắm đèn không sử dụng và vô hiệu hóa bất kỳ tính năng bổ sung nào không sử dụng có thể giúp tiết kiệm năng lượng. Ví dụ, TV thông minh thường có tính năng tùy chọn có thể tắt để tivi không tương tác với tín hiệu từ thiết bị khác khi ở chế độ chờ.

An Khang (Theo Yahoo, Belco)