Cảnh báo thủ đoạn cắt ghép hình ảnh, video nhạy cảm để tống tiền

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tăng cường bảo mật thông tin. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn