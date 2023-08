Cảnh báo tai nạn trên cao tốc Nha Trang - Dầu Giây

Cục CSGT cảnh báo cao tốc Nha Trang - Dầu Giây đang khai thác tạm thời, thiếu hệ thống chiếu sáng, làn khẩn cấp, trạm dừng nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ngày 11/8, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ Cục CSGT cho biết sẽ đồng loạt bố trí lực lượng dừng xe ở các điểm dẫn vào cao tốc từ Nha Trang đến Dầu Giây để cảnh báo tai nạn, kiểm soát các phương tiện.

Xe khách chở đoàn từ thiện bị tai nạn trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, sáng 3/7. Ảnh: Bùi Tuấn

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh từ khi thông xe đến nay hơn ba tháng, trên ba tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Phan Thiết - Vĩnh Hảo và Cam Lâm- Nha Trang đã xảy ra hơn 10 vụ tai nạn, 6 người chết, 12 người bị thương.

Theo Cục CSGT, các đoạn cao tốc từ Nha Trang đến Dầu Giây đang trong giai đoạn khai thác tạm thời, không có hệ thống chiếu sáng, không có trạm dừng nghỉ nên tiềm ẩn nguy cơ thiếu an toàn, các vụ tai nạn đa số xảy ra từ 0-6h do tài xế không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn...

Tuy nhiên, hiện chưa có hệ thống camera giám sát giao thông cao tốc nên việc phát hiện, xử lý những tình huống và vi phạm giao thông chưa kịp thời, nhất là vi phạm tốc độ.

CSGT yêu cầu tài xế ký cam kết tuân thủ an toàn giao thông ở cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây. Ảnh: Công an cung cấp

Cao tốc từ Dầu Giây đến Nha Trang có ba đoạn với chiều dài 250 km. Trong đó, đoạn Phan Thiết - Dầu Giây có hai làn dừng khẩn cấp, hai đoạn Phan Thiết - Vĩnh Hảo, Cam Lâm - Nha Trang chưa được xây làn đường này.

Đình Văn