Cảnh báo sóng thần sau động đất 6,9 độ ở Papua New Guinea

Cảnh báo sóng thần được phát cho người dân ở trong phạm vi 300 km sau trận động đất 6,9 độ ở Papua New Guinea hôm nay.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn trận động đất xảy ra ở độ sâu 85 km lúc 12h50 (9h50 giờ Hà Nội) trên đảo New England, cách thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea khoảng 150 km về phía đông bắc. Cảnh báo sóng thần được phát cho các khu vực ven biển trong phạm vi 300 km.

Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại hoặc thương vong do động đất trong khu vực. Các nhà địa chất ước tính thiệt hại có thể không lớn do tâm chấn nằm sâu trong lòng đất.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương có trụ sở tại Hawaii cảnh báo cư dân ở các khu vực ven biển gần đó nên cảnh giác về những đợt sóng "nguy hiểm" có thể xảy ra. Tuy nhiên, trung tâm sau đó đã gỡ cảnh báo này.

Vị trí xảy ra động đất ở Papua New Guinea hôm nay. Đồ họa: USGS.

Những người dân ở thủ đô lo sợ các tòa nhà sẽ bị sập do rung lắc quá mạnh. "Chưa từng xảy ra điều gì thế này. Mọi người trong tất cả tòa nhà ở trung tâm thành phố đổ xô ra khỏi văn phòng", một người cho hay. "Bàn văn phòng, quạt và ghế bị rung lắc. Chúng tôi chạy đến một khu vực ngoài trời, sau đó xuất hiện rung chấn khác".

"Tôi đang ngồi trên ghế dài thì cảm thấy nó lắc lư sang hai bên trong khoảng 20 giây, sau đó là vài giây rung lắc nhẹ", một cư dân trên đảo Horn ở Eo biển Torres, cách tâm chấn 67 km, nói.

New England, đảo lớn nhất của Quần đảo Bismarck, nằm ở phía đông phần lục địa New Guinea và có dân số khoảng 500.000 người. Đảo này nằm trên mảng kiến tạo Thái Bình Dương - Australia dài 4.000 km, tạo thành một phần "Vành đai lửa" và là điểm nóng hoạt động địa chấn do ma sát giữa các mảng kiến tạo.

Động đất ở New England xảy ra chỉ vài giờ sau trận động đất 7,3 độ ngoài khơi cách thành phố Wau của Nam Sudan 18 km về phía đông đông nam. Trận động đất này ở độ sâu 85,2 km, USGS cho biết thêm.

Huyền Lê (Theo AFP, Standard, Daily Mail)