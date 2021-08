Cảnh báo sản phẩm gắn chiêu bài 'điều trị Covid-19'

Lợi dụng tâm lý phòng chống dịch bệnh của người dân, một số tổ chức, cá nhân đã tự công bố, ghi nhãn, quảng cáo sản phẩm "có tác dụng kháng virus, kháng Covid-19".

Những đơn vị, cá nhân này phải "thu hồi bản tự công bố sản phẩm, thu hồi sản phẩm vi phạm", Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, sẽ xử lý, công khai tên cơ sở và sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cảnh báo này được Cục An toàn Thực phẩm gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Ban quản lý An toàn thực phẩm TP HCM, Đà Nẵng và Bắc Ninh, ngày 24/8.

Theo Cục An toàn thực phẩm, ngay từ đợt dịch đầu tiên cho đến đợt bùng phát dịch thứ 4, Cục đã liên tục cảnh báo "không có loại thực phẩm chức năng nào (gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm dinh dưỡng y học) có tác dụng chữa bệnh, điều trị bệnh, đặc biệt là điều trị Covid-19". Tuy nhiên, nhiều tổ chức, cá nhân lợi dụng bối cảnh dịch Covid 19 diễn biến phức tạp tiếp tục vi phạm.

Cục yêu cầu rà soát toàn bộ tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm có thành phần Xuyên Tâm Liên, sản phẩm ghi công dụng phòng, điều trị hoặc chữa được bệnh do Covid-19 (bao gồm tác dụng kháng virus, kháng Covid-19, kháng viêm phòng chống được Covid-19).

Cuối tháng 7, Bộ Y tế cũng cảnh báo hai sản phẩm Xuyên tâm liên giả mạo "phòng chống Covid-19". Hai loại này đều ghi trên bao bì công dụng: kháng virus, kháng Covid-19, kháng viêm, điều trị đau họng cảm cúm và nhiễm trùng đường hô hấp, phòng chống Covid-19... Cục An toàn Thực phẩm khẳng định "hai sản phẩm có đặc điểm và công dụng nêu trên chưa đăng ký bản công bố tại Cục, như vậy là giả mạo".

Hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống Xuyên Tâm Liên giả mạo. Ảnh: Cục An toàn Thực phẩm cung cấp

Lê Nga