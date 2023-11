Cảnh báo người lạ đưa tiền, tiếp cận học sinh ở cổng trường

TP HCMĐược người lạ dúi cho 20.000 đồng, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Hà Huy Giáp đưa lại cho cô giáo, sau đó nữ giáo viên có biểu hiện chóng mặt, buồn ngủ.

Bà Nguyễn Hoàng Yến, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Huy Giáp, quận 12, cho biết sự việc xảy ra cách đây một tuần.

Theo lời kể của một học sinh lớp 5, khoảng 6h sáng 15/11, tại cổng sau của trường THCS Tô Ngọc Vân, quận 12 (học sinh lớp 5 đang học tạm tại đây), một người phụ nữ bịt kín mặt tiếp cận và đưa em 20.000 đồng, nói "cô cho tiền con ăn sáng này". Em này nói đã ăn sáng nên không nhận tiền nhưng người phụ nữ vẫn dúi tiền vào tay.

Lúc này, một phụ huynh chở con đi học thấy khả nghi nên tiến lại thì người phụ nữ bỏ chạy. Học sinh này mang 20.000 đồng gửi lại cho giáo viên chủ nhiệm. Cô giáo dùng cồn xịt khuẩn tờ tiền và bỏ vào thùng rác. Một lúc sau, cô giáo có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, buồn ngủ.

"Trường đã làm việc với công an phường để có biện pháp phối hợp, đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh trước và sau giờ học mỗi ngày ở khu vực xung quanh", bà Yến nói.

Theo bà Yến, sau khi làm việc với công an, nhận thấy đây có thể là một thủ đoạn để kẻ gian tiếp cận, bắt cóc học sinh, trường lập tức phát cảnh báo gửi phụ huynh.

Các giáo viên chủ nhiệm được yêu cầu điểm danh học sinh vào đầu buổi học, liên hệ trực tiếp với phụ huynh nếu các em vắng mà không báo trước. Trường cũng dặn học sinh chờ bố mẹ trong sân trường, không đi theo hoặc nhận đồ chơi, bánh kẹo từ người lạ. Về phía phụ huynh, nếu nhờ người khác đón con cần báo trước với giáo viên chủ nhiệm.

Hồi tháng 3 năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cũng lưu ý tương tự sau khi có học sinh phản ánh bị người lạ tiếp cận ở cổng trường, dụ lên xe chở đi với lý do "bố con bị tai nạn". Trước đó, với kịch bản "con đang cấp cứu, cần chuyển tiền gấp", nhiều phụ huynh ở TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng bị kẻ gian lừa chuyển hàng tỷ đồng.

Lệ Nguyễn