Cảnh báo gian lận thi cử bằng AI, thiết bị tinh vi

Gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao ngày càng phức tạp, có thể sử dụng AI hay gắn bộ cài dưới đế giày..., nên người coi thi tốt nghiệp THPT cần chú ý.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm ứng dụng Công nghệ cao (A05), Bộ Công an, nêu ý kiến trên tại hội nghị về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, sáng 20/6.

Ông Mạnh cho biết từ tháng 5, Bộ Công an đã có nhiều đợt tập huấn, tuyên truyền nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ thi, trong đó chú trọng việc bảo vệ bí mật nhà nước với đề thi; phòng ngừa, xử lý các trường hợp gian lận bằng thiết bị công nghệ cao.

Theo ông Mạnh, tình hình sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử diễn biến rất phức tạp. Trên thế giới, đây cũng là vấn đề nhức nhối, như Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện trường hợp sử dụng AI để gian lận thi cử.

Thí sinh vẫn phải dùng bộ kết nối, tai nghe thu nhỏ hay camera khi gian lận bằng AI nhưng hiện các thiết bị tinh vi hơn.

"Có thiết bị để xa hơn 25 m vẫn có thể kết nối. Có bộ cài dưới đế giày nên khó phát hiện hơn", ông Mạnh nói.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh chia sẻ tại hội nghị công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT, ngày 20/6: Ảnh: Trần Hiệp

Đại diện Bộ Công an cho biết Trung Quốc từng ứng dụng AI trong công tác coi thi nhằm phát hiện gian lận thi cử, nhưng chỉ là phương án hỗ trợ.

Vì vậy, ông Mạnh đề nghị các bên liên quan tập huấn kỹ cho cán bộ coi thi, hướng dẫn thí sinh hạn chế tối đa mang đồ dùng cá nhân đến địa điểm thi. Các địa phương cần tuyên truyền đến người dân, tránh tiếp tay cho hành vi tiêu cực.

Từ nay đến ngày thi, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các phòng PA05 ở địa phương tập trung phát hiện nguy cơ gian lận, triệt phá các đường dây buôn bán thiết bị công nghệ cao dùng để gian lận, xử lý người đăng thông tin thất thiệt làm ảnh hưởng đến kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra vào ngày 26-28/6 với bốn bài thi, gồm Toán, Văn, Anh và một bài tổ hợp (Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội). Các môn thi đều dưới dạng trắc nghiệm, trừ Ngữ văn theo hình thức tự luận.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nói kỳ thi là sự kiện quan trọng, phức tạp do diễn ra trên quy mô toàn quốc, số lượng lên đến cả triệu thí sinh.

Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, ông Thưởng nhấn mạnh con người là yếu tố quan trọng nhất.

"Đã là thầy cô đứng trên bục giảng, học sinh đang tập trung làm bài mà có ý định gian lận thì thầy cô quan sát sẽ biết ngay. Năng lực phát hiện là ở thầy cô giáo", ông Thưởng nói.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chỉ đạo tại hội nghị ngày 20/6. Ảnh: Trần Hiệp

Ngoài ra, ông Thưởng cho biết Bộ đã đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo duy trì mạng lưới điện trong những ngày diễn ra kỳ thi, đặc biệt ở khâu in sao đề thi, coi thi và chấm thi.

Bộ cũng lưu ý địa phương có phương án cụ thể để ứng phó với các tình huống bất thường, diễn biến thời tiết xấu, đảm bảo thí sinh đến điểm thi an toàn.

Dương Tâm