Cảnh báo du lịch Pháp khi biểu tình lan rộng

Trước làn sóng biểu tình và đình công đang lan rộng ở Pháp, nhiều quốc gia đã khuyến cáo công dân thận trọng du lịch do nguy cơ gián đoạn hành trình.

Ngày 10/9, hàng nghìn du khách và người dân mắc kẹt ở các nhà ga, sân bay trên khắp nước Pháp khi phong trào biểu tình "Bloquons Tout" (tạm dịch: Hãy chặn tất cả) bùng nổ, làm tê liệt hệ thống giao thông.

Nhiều quốc gia đã ban hành cảnh báo du lịch đối với Pháp trong bối cảnh biểu tình và đình công lan rộng. Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO) của Vương quốc Anh cảnh báo nguy cơ du khách bị chặn đường, chậm trễ nghiêm trọng với tàu hỏa, metro, xe buýt và hàng không.

FCDO khuyến cáo rằng không có chuyến đi nào tới Pháp là hoàn toàn không có rủi ro. Du khách nếu chọn tới đây nên tìm hiểu kỹ điểm đến, đồng thời mua bảo hiểm du lịch phù hợp, bao gồm cả hành trình, các hoạt động dự kiến và chi phí trong tình huống khẩn cấp.

Một công nhân đường sắt cầm bom khói trong cuộc biểu tình bên trong nhà ga Gare de Lyon ở Paris, ngày 10/9. Ảnh: AP/Thibault Camus

Chính phủ Australia bày tỏ lo ngại tình trạng đình công sẽ ảnh hưởng đến giao thông, đồng thời nhấn mạnh rủi ro khủng bố tại Pháp.

Canada khuyến nghị công dân "hãy cẩn trọng hết mức" khi ở Pháp hoặc có ý định đến đây, đặc biệt tránh các địa điểm du lịch nổi tiếng hoặc đông người do "nguy cơ khủng bố" và bất ổn xã hội.

Bộ Ngoại giao Mỹ xếp Pháp ở mức cảnh báo cấp độ 2 - "Exercise Increased Caution" (cần thận trọng), vì nguy cơ khủng bố và bất ổn xã hội.

Tại nhà ga Paris Gare du Nord hôm 10/9, hàng trăm người chen chúc trong cảnh hỗn loạn. Lực lượng chức năng phải mở lối đi riêng cho khách để tránh khu vực có biểu tình.

"Tôi mừng vì đã đến ga sớm", John, hành khách trên chuyến tàu cao tốc Eurostar từ Paris đi London, nói với Euro News.

Sia, 28 tuổi, du khách Canada cho hay hơi sợ vì không rõ chuyện gì đang xảy ra. Ngày cuối ở Paris, Sia định đến Versailles nhưng không thể khởi hành vì lịch tàu bị hủy. Tại hostel nơi cô ở, nhiều khách không dám rời phòng vì lo ngại an toàn.

Du khách Bruno cùng gia đình trú tạm trong ga cho biết: "Chúng tôi thấy cảnh sát và người biểu tình đụng độ nên tránh xa ngay. Đi cùng trẻ nhỏ, cảm giác bất an càng lớn".

Một chiếc xe buýt bị người biểu tình đốt cháy trên đường vành đai phía nam ở thành phố Rennes ngày 10/9. Ảnh: AFP

Phong trào "chặn mọi thứ" khởi phát từ mạng xã hội, kêu gọi tẩy chay, chặn đường, đình công và nhanh chóng lan rộng. Tâm điểm bất mãn khởi nguồn từ kế hoạch tài chính 2026 của cựu Thủ tướng François Bayrou, nhằm cắt giảm 44 tỷ euro để giảm thâm hụt ngân sách, bao gồm hủy hai ngày nghỉ lễ, đóng băng lương hưu và cắt 5 tỷ euro chi y tế.

Kế hoạch vấp phải phản ứng dữ dội, buộc ông Bayrou tuyên bố từ chức hôm 8/9 sau 9 tháng cầm quyền, trở thành thủ tướng thứ ba của Pháp rời nhiệm sở chỉ trong một năm.

Phong trào biểu tình ban đầu không có sự tham gia của công đoàn, nhưng gần đây nhiều tổ chức lớn như CGT (Confédération Générale du Travail) đã ủng hộ, khiến nguy cơ tê liệt mở rộng sang cả phà, nhiên liệu và dịch vụ thiết yếu.

Ngành giao thông vận tải chịu tác động nặng nhất. Công đoàn đường sắt Sud-Rail thông báo đình công quy mô lớn khiến hàng nghìn chuyến tàu của Đường sắt Quốc gia Pháp bị hủy trên toàn quốc. Các tuyến tàu ngoại ô RER và Transilien quanh Paris chạy cầm chừng, metro ở trung tâm gián đoạn. Ứng dụng Bonjour RATP (tổ chức quản lý vận tải công cộng Paris) liên tục cảnh báo người dùng về tình trạng gián đoạn dịch vụ.

Du khách đến Pháp trong tháng 9 còn đối mặt thêm khó khăn khi công đoàn kiểm soát không lưu lớn nhất nước này xác nhận đình công 24 giờ từ 18/9 đến 19/9. Đây được dự báo là một trong những cuộc đình công lớn nhất nhiều năm, ảnh hưởng không chỉ các chuyến bay đến và đi Pháp mà cả hàng nghìn chuyến bay đi ngang qua không phận nước này. Các tuyến giữa Anh, Tây Ban Nha, Italy và nhiều điểm châu Âu khác có thể bị chậm hoặc hủy chuyến.

Động thái này nối tiếp loạt đình công hồi tháng 7 khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy, hành khách mắc kẹt giữa mùa cao điểm du lịch. Do tháng 9 không trùng kỳ nghỉ, các hãng hàng không cảnh báo khả năng sắp xếp chuyến thay thế hạn chế hơn.

Theo quy định EU, hành khách có chuyến bay bị hủy sẽ được bố trí đi lại sớm nhất có thể, kể cả với hãng khác, và hỗ trợ ăn ở nếu mắc kẹt qua đêm. Tuy nhiên, không có bồi thường tài chính khi nguyên nhân là đình công kiểm soát không lưu.

Trong bối cảnh chính trị bất ổn, biểu tình trên diện rộng và đình công hàng không sắp diễn ra, tháng 9 được dự báo là giai đoạn khó khăn cho khách du lịch tại Pháp.

Các chuyên gia khuyến nghị du khách theo dõi sát thông tin từ nhà vận hành tàu, hãng hàng không; đến ga, sân bay sớm hơn thường lệ; chuẩn bị phương án thay thế như xe khách đường dài, bay qua quốc gia lân cận. Với lịch trình gấp, du khách cân nhắc điều chỉnh kế hoạch trước khi khởi hành.

Biểu tình phản đối chính phủ lan rộng ở Pháp Cảnh sát ngăn chặn người biểu tình tập trung gần nhà ga Gare du Nord ở Paris ngày 10/9. Video: AFP

Mai Phương (Theo Euro News)