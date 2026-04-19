Cảnh báo chiêu giả danh nhân viên cấp nước để lừa đảo

Trong hơn một tháng qua, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) và cơ quan chức năng ghi nhận nhiều trường hợp bị kẻ gian tiếp cận. Thủ đoạn chung là gọi điện yêu cầu làm lại hợp đồng điện nước bằng Căn cước công dân (CCCD) mới, với lý do sổ hộ khẩu giấy và Chứng minh nhân dân cũ đã bị hủy.
Dùng thông tin thật để tạo lòng tin, dẫn dụ qua Zalo
Kẻ gian thường nắm rõ tên, địa chỉ khách hàng để tạo lòng tin, tự xưng là nhân viên Dawaco, yêu cầu kết bạn Zalo để "ký lại hợp đồng", "cập nhật thanh toán", đồng thời đe dọa sẽ ngừng cấp nước nếu không làm theo.
Một nạn nhân tại Đà Nẵng cuối tháng 3 đã bị chiếm đoạt khoảng 220 triệu đồng. Người này nhận cuộc gọi hướng dẫn chuyển sang hình thức thanh toán online, sau đó được yêu cầu xác thực sinh trắc học qua một đường dẫn lạ. Trong quá trình thao tác, kẻ gian chiếm quyền kiểm soát ứng dụng ngân hàng và rút sạch tiền trong tài khoản.
Tại phường Thanh Khê, một tổ trưởng dân phố suýt trở thành nạn nhân vào chiều 16/4. Bà nhận cuộc gọi thông báo phải chuyển đổi sang hóa đơn điện tử. Do người gọi đọc đúng thông tin về số nhân khẩu, định mức sử dụng nước, bà tin tưởng và kết bạn Zalo.
"Họ hướng dẫn tôi đăng ký lại tài khoản ngân hàng, yêu cầu đặt CCCD lên điện thoại để sao lưu. May mắn con trai tôi làm kỹ sư công nghệ về kịp, phát hiện tiền chuẩn bị chuyển đến một tài khoản cá nhân bị che tên nên ngăn chặn kịp thời", bà kể.
Tổng Giám đốc Dawaco cũng bị gọi 'ký lại hợp đồng'
Ngay cả ông Hồ Minh Nam, Tổng giám đốc Dawaco, cũng nhận được cuộc gọi tương tự, yêu cầu lên trụ sở tại số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh để ký lại hợp đồng cho gia đình và người thân.
"Để kiểm tra, tôi yêu cầu người gọi đọc mã khách hàng trên hệ thống. Họ lập tức cúp máy vì nhận ra tôi nắm rõ quy trình", ông Nam cho biết.
Theo ông Nam, tình trạng lừa đảo gia tăng do các nhóm tội phạm tranh thủ thời điểm trước khi siết chặt định danh số điện thoại. Người lớn tuổi thường là mục tiêu chính của các kịch bản dàn dựng tinh vi.
Khi bị chất vấn về quy trình hoặc gặp phản ứng, những kẻ giả danh thường thay đổi thái độ, dùng lời lẽ khiếm nhã rồi đột ngột ngắt kết nối.
Hiện Dawaco đã triển khai ký hợp đồng qua Zalo chính thức, đồng bộ dữ liệu khách hàng. Người dân được khuyến cáo không tin các yêu cầu đến trực tiếp trụ sở hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ.
Ông Nam cho biết công ty đã phát cảnh báo trên các phương tiện truyền thông, website và gửi tin nhắn đến hơn 300.000 khách hàng. Hồ sơ các vụ việc đã được chuyển cho công an điều tra.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Đà Nẵng) cảnh báo việc yêu cầu cài đặt ứng dụng lạ hoặc cung cấp thông tin sinh trắc học qua điện thoại thực chất là hành vi chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân không cung cấp mã OTP, mật khẩu, không làm theo hướng dẫn từ số lạ liên quan đến tài khoản ngân hàng; đồng thời liên hệ trực tiếp đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc cơ quan chức năng để xác minh khi có nghi vấn.
