Cảnh báo cà phê chứa chất cấm

Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cảnh báo loại cà phê chứa chất cấm sibutramin làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Ngày 26/5, Cục An toàn Thực phẩm cho biết sản phẩm chứa chất cấm là Max health go coffee cà phê insert coffee to begin. 4 mẫu cà phê nhãn này có các hạn sử dụng gồm 7/3/2022, 7/3/2024, 8/3/2022, 18/3/2024, được Viện Y tế công cộng TP HCM ghi nhận chứa chất cấm sibutramin hôm 6/5, liên quan một vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại thành phố này.

Cách đây 3 ngày, Cục An toàn Thực phẩm cũng cảnh báo về ba sản phẩm chứa chất cấm gồm Bổ hoàn dương plus và Stony bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý chứa chất cấm sildenafi, Giấm táo slim hỗ trợ giảm béo chứa sibutramine.

Sibutramine và sildenafil là những hoạt chất bị cấm trong thành phần của thực phẩm chức năng. Trong đó, sibutramine có tác dụng ức chế cảm giác thèm ăn, giúp giảm cân, nhưng tiềm ẩn tác dụng phụ nguy hiểm như gây đau đầu, đau lưng, dị ứng... Chất này rất nguy hiểm với người có bệnh tim mạch và huyết áp do làm rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim, ngưng tim, đột quỵ.

Còn sildenafil là một hoạt chất của viagra. Chất này thường được dùng để điều trị yếu sinh lý, rối loạn cương dương, chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ.

Do đó, Cục An toàn Thực phẩm cảnh báo người dân không mua, không sử dụng sản phẩm có các thông tin nói trên. Nếu phát hiện sản phẩm đang lưu hành trên thị trường, người dân hãy thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Hồi tháng 4, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận một phụ nữ 37 tuổi uống cà phê giảm cân nhãn hiệu Hoàng Gia, đến ngày thứ 4 thì khó thở, lạnh toát, thân nhiệt hạ đột ngột, cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Kết quả giám định của Viện Pháp y cho thấy trong loại cà phê giảm cân mà bệnh nhân sử dụng có chứa sibutramine. Sau đó, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo, đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm Cafe Hoàng Gia, đồng thời thu hồi lô hàng có chứa cấm.

Mẫu cafe chứa chất cấm. Ảnh: Cục An toàn Thực phẩm

Chi Lê