Cảnh báo 'ác mộng giao thông' tại Mỹ trong Lễ Tạ ơn

Kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn dự kiến có 82 triệu người di chuyển, gây áp lực lên hệ thống giao thông tại Mỹ khi lưu lượng tăng mạnh.

Mỹ dự kiến ghi nhận kỷ lục 81,8 triệu người di chuyển từ nhà đến nơi nghỉ lễ, với quãng đường tối thiểu 80 km. Con số này tăng 1,6 triệu so với năm ngoái. Theo AAA, Lễ Tạ ơn (27/11) vẫn là kỳ nghỉ có lượng đi lại lớn nhất trong năm.

Gần 90% trong số đó sẽ di chuyển bằng ôtô, khiến các tuyến đường dự kiến chật kín khoảng 73 triệu người. Dự báo này cao hơn 1,3 triệu so với năm trước, nhưng thực tế có thể còn tăng khi một bộ phận hành khách e ngại tình trạng hoãn hoặc hủy chuyến bay trong giai đoạn chính phủ đóng cửa vừa qua.

Dòng xe tắc đường tại bang Los Angeles vào dịp Lễ Tạ ơn 2016. Ảnh: LATimes

Dù Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) đã dỡ bỏ lệnh hạn chế tại 40 sân bay lớn, hệ thống từng rơi vào khủng hoảng hồi đầu tháng khi ghi nhận mức kỷ lục 81 lần "kích hoạt thiếu nhân sự" trong ngày 8/11. Điều này dẫn tới hàng loạt chuyến bay trễ và hủy, dù tình hình đã cải thiện sau khi chính phủ mở cửa trở lại.

Tính đến giữa tháng 11, số lần thiếu nhân sự đã giảm mạnh, xuống còn 6 lần trong ngày 14/11, 8 lần trong ngày 15/11 và 1 lần trong ngày 16/11. Tuy nhiên, rủi ro vẫn hiện hữu. Riêng ngày 19/11, FlightAware ghi nhận hơn 2.200 chuyến bay bị trễ và 50 chuyến bị hủy.

Khoảng 6,07 triệu người dự kiến bay trong kỳ nghỉ, tăng nhẹ so với 5,94 triệu của năm ngoái. Tuy nhiên, sau những sự cố gần đây, lượng hành khách thực tế có thể thấp hơn dự báo. Giá vé khứ hồi trung bình khoảng 700 USD, tương đương năm 2024. Ngày trở về đông nhất được dự kiến rơi vào Chủ nhật và thứ Hai sau lễ. Các điểm đến nội địa hút khách nhất đều nằm tại Florida, gồm Orlando, Fort Lauderdale và Miami, tiếp theo là Los Angeles/Anaheim và Tampa.

Với tài xế, giá nhiên liệu cũng không mấy dễ chịu. Mức trung bình toàn quốc hiện là 3,09 USD/gallon (khoảng 21.500 đồng/lít), cao hơn vài cent so với kỳ nghỉ năm ngoái. Các tuyến đường được dự báo đông nhất vào chiều thứ Ba, thứ Tư và cả ngày Chủ nhật khi người dân trở về. Riêng ngày Lễ Tạ ơn, tác động giao thông được đánh giá ở mức tối thiểu.

Hồ Tân (theo Carscoops)